Serena Enardu continua ad essere al centro dell’attenzione per le vicende che riguardano lei e l’ex Pago. Nelle scorse ore è tornata a parlare di lui, dichiarando: “Chiedergli scusa pubblicamente, dopo che l’ho umiliato pubblicamente è per me un gesto in più, una dimostrazione in più che possa far capire a Pago che ci tengo davvero a lui. Non ho bisogno di visibilità, già ce l’ho”.

Ed ha aggiunto: “Nella nostra storia non c’era l’umiltà di dirsi le cose. Per orgoglio, per non ferire l’altro, si dicevano cose a metà. Al Grande Fratello Pago ha raccontato che i primi due anni insieme non partiva per paura di perdermi, io invece pensavo non volesse lavorare. Non volevo entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per una settimana. Solo io e Pago poteva andar bene ma la convivenza con altre persone non avrebbe avuto senso”. Poco fa ha invece abbandonato per un attimo questo argomento per concentrarsi esclusivamente su di lei. (Continua dopo la foto)

















Bisogna infatti dire che la 43enne sarda è una bellissima donna, con un fisico praticamente impeccabile. Lei e la sorella gemella Elga sono due bellezze favolose. Sul suo profilo Instagram ha quindi voluto condividere un momento della sua vita quotidiana, che però si è rivelato molto ‘bollente’. Si è ripresa mentre era intenta ad allenarsi in palestra e tutti i follower non hanno potuto non notare un dettaglio davvero interessante. (Continua dopo la foto)























L’abbigliamento sportivo normalmente è sempre molto apprezzato addosso alle donne. E questa teoria è stata assolutamente confermata anche stavolta. Il suo top, ma soprattutto il leggins ha messo in evidenza un lato B da sogno. La rete si è letteralmente infiammata dinanzi a tante sensualità. La forma del suo lato B si può vedere in maniera molto nitida e tutto questo ha rischiato davvero di far sentire male gli innumerevoli utenti che la seguono ogni giorno. (Continua dopo la foto)

Tornando a Pago, a commentare l’ingresso nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ della Enardu ci ha pensato anche l’ex moglie dell’artista, Miriana Trevisan: “Al posto di Serena non sarei entrata nella Casa del GF Vip. Io avrei aspettato. Come ho già fatto in passato e non aggiungo altro. Questo viaggio Pacifico lo deve fare da solo. Ha cercato una comunicazione che, secondo me, non c’è stata. La carta del GF Vip è stato un tentativo. Sicuramente sta soffrendo e non bisogna accanirsi contro di lei”.

