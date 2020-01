Circola da diversi giorni la notizia di un presunto flirt tra l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e Marta Fascina. Le voci sono diventate molto insistenti ed hanno inevitabilmente raggiunto anche l’attuale fidanzata del politico, Francesca Pascale, la quale è legata sentimentalmente a lui da molti anni. Francesca, nonostante i 49 anni di differenza, ha sempre manifestato il suo grande amore supportandolo anche nei momenti più delicati.

La Pascale ha deciso quindi di rompere il silenzio e di concedere un’intervista al settimanale ‘Novella 2000’. Al giornalista Roberto Alessi ha infatti confidato: “Dico che anch’io ho appreso la cosa attraverso i siti, in primis attraverso Dagospia. Dico solo che è stata messa al fianco del mio Presidente da Licia Ronzulli (senatrice di Forza Italia). La Ronzulli ha come assistente proprio Marta Fascina e ha deciso di metterla al fianco di Berlusconi”. (Continua dopo la foto)

















Poi ha aggiunto: “Ed è per questo che lei vive e dorme ad Arcore…Non è strano per Silvio, che lavora sempre e che ha sempre ha i suoi collaboratori in casa”. Alla domanda con chi dormisse l’ex presidente del Milan, lei ha subito risposto: “Silvio dorme sempre da me, nella casa dove vivo, a pochi chilometri con i nostri cani”. E successivamente ha rilasciato una dichiarazione bomba, quasi un monito nei confronti del leader di Forza Italia. (Continua dopo la foto)























‘Novella 2000’ le ha posto un altro quesito molto importante. Se lei dovesse venire a conoscenza della fondatezza di questa news, come reagirebbe? La sua replica è stata chiara e non dà spazio ad alcuna interpretazione: “Se scoprissi che in questa storia c’è qualcosa di vero, tra me e il Presidente finirà…dopo 15 anni”. Quindi, momento decisivo per la vita sentimentale di Silvio, che dovrà stare molto attento a non far arrabbiare la Pascale. (Continua dopo la foto)

La Fascina è originaria di Melito di Porto Salvo, piccolo paese in provincia di Reggio Calabria. È cresciuta però nella zona di Portici, a Napoli. Ultimate le scuole superiori, la giovane si è trasferita nella capitale, dove si è laureata in Lettere e Filosofia presso l’Università La Sapienza, diventando una Public Relation Specialist. Nel 2018 la 28enne è stata eletta alla Camera dei Deputati. Ha lavorato anche come Press Officer and Public relation specialist nell’AC Milan.

Gemma Galgani, la sfilata a Uomini e Donne finisce male. Ecco come si è presentata