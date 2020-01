Eleonora Pedron, che azzardo. Lei, lo specchio ma… gli slip dove sono? “Fuoco…”

Di pochi mesi lo scatto che ha immortalato Eleonora Pedron e Fabio Troiano. Le foto sono state pubblicate da Oggi e non concedono alcun dubbio: escono insieme dall’abitazione romana di lui, dove spesso Eleonora è stata avvistata. Si ricordi, infatti, che proprio per la bella Eleonora, l’attore quest’estate ha detto addio dopo sei anni alla modella Anny Centis. Sono usciti allo scoperto, sfilando anche sul red carpet di Venezia. L’ex fidanzata dell’attore ha pure risposto.

La relazione Tra Fabio e Anny Centis sembra essere terminata proprio a causa di Eleonora. Dopo un periodo di frequentazioni segrete, sono stati ripresi durante una vacanza e da lì, non hanno potuto fare altro che ufficializzare la storia d’amore, fino a poco tempo fa del tutto clandestina. E proprio in occasione della consueta sfilata sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia, eccoli insieme, mentre si scambiano un bacio. Nonostante il romanticismo, l’ex di Fabio non poteva che rispondere duramente con un post. (Continua dopo le foto).































Non potevano mancare i commenti di solidarietà al post lanciato da Anny. Infatti in tanti hanno commentato: “Orrore e sgomento” ha scritto qualcuno, mentre qualcun altro ha aggiunto: “Amica mia il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni pagliaccio nel suo circo e ogni Re nel suo trono!”. Nessuna risposta da parte dei due innamorati, che sembrano proseguire indisturbati nella loro bella storia d’amore. L’ex di Biagi non può che pensare, adesso, a se stessa e riprendersi un po’ di notorietà. Il profilo Instagram di Eleonora Pedron, showgirl, attrice ed ex modella originaria di Padova, eletta Miss Italia nel 2002, parla da sè. (Continua dopo la foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram ➡️LA ⬅️NY ➡️Milano ⬅️Paris ❤️ Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 14 Gen 2020 alle ore 6:41 PST

La foto è davvero ‘bollente’ e l’ex ‘meteorina’ ha deciso di giocare a carte scoperte: il vedo-non vedo concesso da Eleonora lascia tutti senza parole. Infatti i numeri volano: 1.691 post, 389mila follower e 740 profili seguiti. Non si può certamente dire che alla bellissima conquistatrice manchino i seguaci. Mentre si specchia, Eleonora non mostra che una maxi felpa e uno slip colorato. Ma qualcosa non sfugge ai più attenti. Il lato A questa volta fa strike. Sarà stata Eleonora a ‘spostare’ lo slip? Nulla sembra essere dato al caso. (Continua dopo le foto).

Tra i commenti al post, i più loquaci sono i seguenti: “Varda che te te si smentegá de mettarte e mudande!!!”, “Toujours charmant con la tua semplicità”, “Ci fai sempre godere!”, “Che riflesso stupendo!”, “Figaggine a gogo!”, “Fuoco proprio!”, “Mai volgare, sempre sexy!”. Dai commenti si capisce che Eleonora sa come accendere i cuori dei maschietti. E infatti con Fabio c’è riuscita alla grande, mandando in panchina Anny. Da sabato 18 gennaio 2020, Eleonora sarà alla conduzione di Belli dentro, Belli fuori, in onda alle 12.00, insieme a Margherita De Bac. Via libera al benessere e quando esiste, anche all’amore.

