“Cosa voleva insieme a me”. Imma Battaglia, nuove rivelazioni bollenti sulla sua ex Licia Nunez

Imma Battaglia e Licia Nunez, è guerra. Ma che cosa è successo tra le due? Tutto è nato da quanto detto da Licia Nunez al Grande Fratello Vip. Nel video di presentazione l’attrice de Le tre rose di Eva ha detto di essere stata tradita da Imma Battaglia. Ricordiamo inoltre, per chi lo avesse dimenticato, che Imma Battaglia è l’attuale moglie dell’attrice Eva Grimaldi. La Battaglia, prima di stare con Eva Grimaldi, aveva avuto una relazione con Licia Nunez. Una relazione tra due donne di età diverse e che è finita nel peggiore dei modi.

La Nunez non ha mai mandato giù quel tradimento e ancora ci rimugina su. Anche perché è convinta che la Battaglia l'abbia tradita con Eva Grimaldi. Di fronte all'ennesima provocazione, Imma Battaglia, stufa per quella situazione, ha deciso di entrare nella casa per mettere un punto alla faccenda che ormai è diventata pesante e insostenibile. Il confronto tra le due ex, però, non è finito bene e tra di loro sono rimaste molte cose in sospeso.

















Intervistata dal settimanale Chi diretto dall'attuale conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini, Imma Battaglia ha svelato dettagli interessanti della sua storia con Licia Nunez. Una storia che, a detta sua, era una relazione unidirezionale. "Ho tradito? Io sono stata tradita nei miei ideali così profondamente che ci ho messo anni per tornare ad amere. Licia non aveva foto di noi due insieme, non ne aveva perché tutto quello che c'era tra noi due partiva da me", ha raccontato la Battaglia.















Imma Battaglia era davvero innamorata di Licia Nunez. E quando l'ha lasciata l'amava ancora. E sognava di sposarla. Ma a quei tempi "non c'era l'unione civile e allora le dico: 'Andiamo a Pineroli, lì c'è Don Franco Barbero che benedice le coppie', ma come faccio a spiegare questo tormento? Io volevo crederci". Ma Licia Nunez le rispose di no spezzando il cuore di Imma Battaglia. Ma la teneva appesa illudendola che le cose sarebbero cambiate, un giorno.









“Poi vagheggiava di un figlio nostro, mi dava lo zuccherino” ha spiegato Imma Battaglia a Chi. Insomma, a detta dell’attuale moglie di Eva Grimaldi, Licia Nunez sognava un figlio con lei. E invece oggi ognuna ha la sua vita: Imma Battaglia è sposata con Eva Grimaldi e Licia Nunez è entrata nella casa del Grande Fratello Vip. Ciò che la Battaglia desidera è che Licia smetta di parlare di lei. E parli invece della propria vita e della propria carriera.

