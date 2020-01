Bianca Guaccero, la notizia che circola sul suo conto lascia basiti i fan. La bella conduttrice di Detto Fatto ha preso una decisione “choc” che sarà una pugnalata per i suoi fan. Bianca Guaccero lascia la Rai. Vi pare possibile? Sembra una follia e invece ha deciso. Dopo due anni al timone di Detto Fatto (ricordiamo che Bianca aveva preso il posto di Caterina Balivo che è passata a Rai 1 alla conduzione di Vieni da me), la Guaccero ha deciso di mollare. Ma veramente? Sì. Almeno stando a quello scrive il settimanale

Chi nel numero in edicola mercoledì 15 gennaio. Stando a quanto rivela il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Bianca Guaccero avrebbe in ballo un nuovo progetto televisivo con Sky. Non si sa molto di ciò che farà Bianca Guaccero alla Rai ma si sa che potrebbe condurre un programma al mattino. Un formato completamente nuovo… Questa notizia è un vero fulmine a cielo sereno.

















Per il momento la bella conduttrice 39enne non ha confermato né smentito i gossip. Di certo Bianca Guaccero condurrà Detto Fatto fino a maggio. Anche se gli ascolti del programma non sono quelli che la Rai sperava. E pensare che la trasmissione era partita bene, con buoni ascolti. Ma, pian piano, ha perso punti. In genere le puntate di Detto Fatto registrano al massimo il 5% di share. E la Rai, ovviamente, si aspettava di più.















Sarà per questo che Bianca Guaccero se ne va? Bianca non ha mai parlato degli ascolti ed è rimasta in silenzio anche dopo le frecciatine nei suoi confronti da parte di Giovanni Ciacci. Si è sempre comportata da signora e ha incassato senza reagire. Forse a forza di ingoiare rospi è arrivato per lei l'indigestione? Chi lo sa. A ogni modo è un peccato che Bianca lasci la Rai. Dopo un primo periodo difficile – di confronto con la Balivo – il pubblico la stava apprezzando per la sua bravura.











“Lavorare con Bianca è molto stimolante perché è un treno, una forza vitale. È facile essere complici perché ti trascina nel suo modo di fare semplice e diretto” anche chi lavora con lei la apprezza. A parlare in questi termini, per esempio, il tutor di Detto Fatto Renato Raimo. Ma è anche giusto che Bianca faccia ciò che sente essere la cosa giusta per la sua carriera. Noi, curiosi, restiamo in attesa di aggiornamenti.

