L’attrice e showgirl Melita Toniolo non si smentisce mai ed ancora una volta ha deciso di far parlare di sé per un post mozzafiato, che ha rischiato seriamente di far sentire male i suoi numerosi fan. Spesso condivide sul suo profilo Instagram scatti della sua vita quotidiana e questi sono quasi sempre decisamente molto ‘bollenti’. E solo qualche ora fa ha nuovamente pubblicato un’immagine ‘hot’ che ha entusiasmato tutti.

La donna ha un fisico da dieci e lode e curve da urlo. Per questo motivo, vuole far vedere la sua perfezione ai suoi follower. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ si è immortalata in una posa sensuale. Il suo sguardo verso l’obiettivo è favoloso ed il suo gesto di legarsi i capelli rende ancora più accattivante tutto il contesto. Ma c’è un dettaglio in particolare che gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare. (Continua dopo la foto)

















La bellissima Melita ha addosso uno spettacolare completino intimo di pizzo nero ed il suo reggiseno mette in evidenza un particolare molto intrigante. Il suo décolleté è letteralmente esplosivo e si può intravedere in tutta la sua bellezza. Nella didascalia ha scritto: “Il diavolo ci ha messo la coda, però me la sono cavata più che bene”. Innumerevoli i mi piace ed i commenti postati dai fan, che si sono inchinati dinanzi alla Toniolo. (Continua dopo la foto)























C’è chi ha scritto: “Complimenti Mely…molto bella”. Ed altri: “Sei bellissima, bel primo piano”, “Wow splendida! Mi piace questo nuovo spunto di vita casalingo, ma sensuale…puoi permetterti questo e altro!”, “Che te…e che hai, complimenti!”, “Ogni volta mi innamoro”, “Sei bellissima, mi sposi?”. Dunque, abbiamo anche chi ha voluto dichiararsi, proponendole un clamoroso matrimonio. Ciò fa comprendere che la sua foto ha centrato ancora una volta il suo obiettivo. (Continua dopo la foto)

Melita Toniolo è diventata celebre per aver partecipato al Grande Fratello. Durante la sua permanenza nella casa la ragazza ha perso la testa per un concorrente: Alessandro Tersigni, vigile del fuoco. La loro love story è continuata anche dopo la fine del reality per qualche anno. Poi i due si sono lasciati: i troppi impegni lavorativi li tenevano troppo spesso lontani e la loro relazione ha iniziato a logorarsi. La Toniolo ha ritrovato la serenità in amore grazie ad Andrea Viganò, milanese, classe 1978, comico, più noto con il suo nome d’arte, “Pistillo”.

“La cosa più bella”. L’ex Velina mamma (a sorpresa) per la prima volta: il dolcissimo annuncio