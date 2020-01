Splendida notizia per un’ex velina del tg satirico ‘Striscia la Notizia’. Irene Cioni, che dal 2013 al 2017 è stata in compagnia di Ludovica Frasca, è infatti diventata mamma per la prima volta. Ad annunciarlo è stata proprio lei sul suo profilo Instagram, dove ha anche postato la foto della bimba appena nata. La primogenita, che è stata chiamata Vittoria, è stata concepita insieme al suo compagno Giacomo, con il quale convive da molto tempo.

Irene non fa più parte del mondo della televisione, avendo deciso di intraprendere altri percorsi. Infatti, è attualmente un’influencer ed una maestra di yoga. La sua dolce metà ha invece 26 anni in più e lavora come imprenditore nel campo nautico. La loro storia d’amore è cominciata dopo una cena a casa di amici in comune. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto la neo mamma sul social network. (Continua dopo la foto)

















“Sei la cosa più bella che mi poteva capitare…Un’emozione che non si può descrivere…Benvenuta in questo mondo amore mio…”. Il suo messaggio è stato accompagnato dagli hashtag #vittoria #lamiabambina e #lamoredimammaepapà. E tenuto conto delle dichiarazioni lasciate un po’ di tempo fa al settimanale ‘Di Più Tv’, dovrebbe adesso essere imminente anche la data del matrimonio. Ecco cosa aveva affermato. (Continua dopo la foto)























“Ci sposeremo dopo la nascita di nostra figlia: non voglio sposarmi con il pancione e non voglio organizzare le nozze di corsa. Non mi pesa la differenza d’età. Giacomo è molto giovanile, sia lui sia i suoi amici. A volte pare più giovane di me: certe sere io resterei a casa a guardare la televisione, mentre lui ha sempre voglia di uscire”, ha aggiunto la Cioni. (Continua dopo la foto)

Tanti i commenti e gli auguri rivolti ad Irene. Si segnalano anche quelli di ‘Striscia la Notizia’, Costanza Caracciolo, Giovanni Ciacci e Benedetta Mazza. Altri suoi fan comuni le hanno scritto: “Congratulazioni”, “Tanti auguri”, “Vi abbraccio”, “Benvenuta piccola principessa”, “Benvenuta Vittoria, ti stavamo aspettando”. In passato la 26enne si era soffermata sul suo rapporto con Ludovica Frasca: “Non siamo mai state amiche. Lo dico con dispiacere perché mi sarebbe piaciuto essere colleghe e amiche: ci ho provato, ma non c’è stato nulla da fare. Non ci siamo mai trovate bene l’una con l’altra. Raccontavamo che eravamo amiche, ma era una finzione. Ludovica non mi ha mandato nemmeno un messaggio di auguri per la gravidanza”.

