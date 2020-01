Nuda, col seno in mostra e solo un paio di mutandine. Il selfie di Antonella Mosetti manda in tilt la rete

Antonella Mosetti, in un modo o nell’altro, riesce sempre a far parlare di sé. L’ex stellina di Non è la Rai, stavolta lo ha fatto postando una foto mozzafiato che lascia molto poco spazio all’immaginazione. Nel post si vede la showgirl immortalata in palestra.

La foto la ritrae nuda, con solo un paio di mini slip che coprono le parti intime. Naturalmente l’attenzione dei followers è stata completamente rapita dal suo fisico. La showgirl ha pubblicato lo scatto, un selfie allo specchio, per il suo ritorno in palestra dopo le vacanze natalizie. “Ricominciamo ad allenarci – ha scritto Antonella Mosetti a corredo della fotografia – La mia palestra da una vita”. (Continua a leggere dopo la foto)

















In bella mostra il suo décolleté esplosivo. Il fisico è talmente perfetto da sembrare scolpito. Infine, l’espressione accattivante e lo sguardo rivolto all’obiettivo rendono l’intero scatto mozzafiato. Il post è stato invaso di like e commenti. Su Instagram, poi, non perde occasione di mostrare queste sue caratteristiche con il risultato che ogni suo post infiamma la rete. Ma anche Antonella Mosetti non è immune dalle critiche. Le ultime, ferocissime, sono arrivate sotto a uno degli ultimi selfie. (Continua a leggere dopo la foto)















Ai tanti complimenti per l’invidiabile forma della Mosetti, si sono aggiunte tantissime critiche. Lo scatto pubblicato dall’ex stellina di Non è la Rai non è piaciuto a molti dei sui follower, che l’hanno accusata, anche con parole molto pesanti. “Se fossi stata mia madre … me ne sarei vergognato ad una certa bisogna ritirarsi”, scrive un utente che aggiunge anche un’emotion che simula il mal di stomaco. (Continua a leggere dopo la foto)









Criticata per aver esagerato con la chirurgia estetica, la showgirl aveva replicato così alle accuse: “Ho trasformato, negli anni, gli attacchi degli haters in messaggi positivi. Vuol dire che sto facendo bene e sto curando bene la mia immagine. Io sono una persona serenissima, mi sono rifatta pochissimo. Continuo a mettere i miei video da quanto avevo 18 anni ad oggi che ne ho 44”.

