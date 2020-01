Simona Ventura insieme ai figli, la sorella, mamma e papà: la foto di famiglia

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono sempre più innamorati. E nell’ultimo numero di ‘Chi’, che uscirà mercoledì 15 gennaio, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha proposto una bellissima foto di lei in compagnia di tutta la famiglia: Giacomo, il secondogenito avuto da Stefano Bettarini, la figlia adottiva Caterina, la sorella minore Sara, insieme al figlio Enea, il nipote di Simona, e mamma e papa, i signori Anna Pagnoni e Rino Ventura. Un ritratto di famiglia mai visto, una foto rarissima, se non unica per le pagine del gossip italiano, che riunisce quasi (manca il primogenito Niccolò) tutta la famiglia.

Nella foto la famiglia posa felice al mare, unita e in attesa del grande giorno di Simona Ventura e del compagno Giovanni, che convoleranno presto a nozze. Poi si è passati all’intervista vera e propria della conduttrice televisiva. A proposito della sua vita privata, Simona ha avuto due figli dall’ex Stefano Bettarini: Niccolò e Giacomo e nel 2014 ha anche adottato una bambina di nome Caterina. Dopo essersi lasciata nel 2018 con Gerò Carraro, ha iniziato la relazione sentimentale con Giovanni ed è ora pronta al grande passo. Il matrimonio è infatti sempre più vicino (Continua dopo la foto)

















“Le nozze sono nei nostri piani: lui è una persona straordinaria, quadrata, intelligente, protettiva. Siamo simili, abbiamo sofferto e ci siamo trovati. Giovanni è una quercia alla quale finalmente mi posso appoggiare”. Poi la Ventura ha parlato anche di altro ed in particolare dei suoi aspetti lavorativi.

Su ‘X Factor’, programma che ha lanciato, ha detto: “Ha trascurato la missione di essere trasversale e la direzione artistica di Alessandro Cattelan non mi è sembrata riuscitissima. Manca la parte popolare e quella bisogna saperla fare, in questi anni si sono occupati di musica sconosciuta”. E parlando di Manuel Agnelli, il quale l’ha considerata ‘il peggior giudice di X Factor’, ha affermato: “Non so chi sia, ma non sa quanti sconosciuti sono poco carini con me”. (Continua dopo la foto)























Poi la presentatrice tv ha deciso di spostare la sua attenzione sul prossimo Festival di Sanremo: “Diletta Leotta? La difendo: lei fa il suo, è bellissima e ha avuto successo come molti giovani oggi, cioè velocemente, per questo si può sbagliare facilmente. Ma non ho niente contro di lei, è giusto sognare e fa bene a buttarsi: il suo nome a Sanremo ci sta come ce ne stanno tanti altri. Io non ci sarò, ma faccio il tifo per Amadeus perché lo merita”. (Continua dopo la foto)

Ed ancora: “Rula Jebreal? Secondo me su quel palco ci sta bene. Ho letto che parlerà in favore delle donne e sarà molto interessante. La conosco e la stimo. A Morgan gli vorrò sempre bene, ma sono anche vicina alle mamme dei suoi figli e dico loro di portare pazienza perché Marco è un uomo stupendo”. Ritornando alla foto che potete apprezzare qui sopra, si è fatta fotografare in compagnia dei suoi adorati figli, della sorella, della mamma e del papà in un emozionante quadretto familiare.

“Non sai che stavo con lei?”. Jonathan lo rivela a Detto Fatto. Ma ecco la ‘gaffe’ di Bianca Guaccero