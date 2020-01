La conduttrice di ‘Storie Italiane’ Eleonora Daniele è ormai al settimo cielo per la sua gravidanza, ormai quasi inaspettata, all’età di 43 anni. Dopo aver annunciato per la prima volta la notizia nel suo programma, è stata ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’ e qui ha parlato delle sue emozioni: “Non ci credevo più. A 43 anni non era facile, pensavo che era troppo tardi e che per aver dato spazio al lavoro ormai era andata così”.

Ed ha aggiunto: "Invece, alla fine di questa estate, la bella notizia: avevo un leggero ritardo, ma non ci credevo. Ho fatto il test e ho visto quella crocetta che non avevo mai visto negli ultimi due anni. A testa bassa sono andata di là da mio marito e gli ho detto: 'Sono incinta'". La grande realizzazione di una donna passa anche attraverso la maternità. Era un tassello che io volevo mettere nella mia vita e ci siamo riusciti". Ed ora arriva un'altra novità dal settimanale 'Chi', che è riuscita a paparazzarla nelle scorse ore.

















Arrivata ormai al quarto mese di gravidanza, la presentatrice Rai è stata beccata mentre era intenta a fare shopping in un negozio di abbigliamento. Nella foto si può osservare nitidamente il suo pancione. Nonostante abbia tentato di non farsi riconoscere grazie all'utilizzo di grandi occhiali scuri, è stata pizzicata dalla rivista di gossip. Nell'occasione indossava anche delle scarpe da ginnastica, dei pantaloni morbidi ed una felpa premaman.























Per la donna si tratterà del primo bebè in assoluto. La figlia che nascerà tra 5 mesi si chiamerà Carlotta ed è stata concepita insieme al marito Giulio Tassoni, un imprenditore di Roma che si occupa di cosmesi. E a fare da madrina al futuro battesimo ci penserà proprio la Venier: "Mi hai portato fortuna", le ha detto la Daniele riferendosi ad un'intervista dello scorso mese di maggio, nella quale aveva parlato con lei della volontà di diventare mamma.

Come potete vedere dall’immagine, la pancia di Eleonora è molto evidente ed è ormai quasi impossibile nasconderla. Le nozze con il coniuge sono state celebrate il 14 settembre 2019. A livello professionale, nello stesso anno è stata giurata del concorso di bellezza ‘Miss Italia’, mentre nel 2018 aveva anche condotto il programma ‘Il sabato italiano’. La conduttrice, che ha precisato di non voler smettere di lavorare per il momento, sta portando avanti il suo countdown che terminerà con l’esaudimento del suo più grande desiderio.

