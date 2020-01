Che Raffaella Fico sia ricorsa alla chirurgia estetica non è certo una novità. Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello il suo volto ha subito una vera e propria trasformazione e in tanti se ne sono accorti. Dopo la fine della sua storia con il calciatore Mario Balotelli, Raffaella Fico ha preferito uscire dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla figlia Pia, ma dai social non è mai sparita. E, anzi, ha sempre pubblicato foto per i suoi fan.

Foto che, sopratutto ultimamente, i suoi fan stanno criticando. Qualcuno, infatti, ha notato qualcosa di “diverso” e lo ha fatto notare con commenti e critiche pesanti. Sui social molti continuano a sottolineare che la Fico non solo abbia fatto ricorso al botox ma che si sarebbe sottoposta proprio a veri interventi chirurgici. Le labbra appaiono più gonfie e anche il viso sembra più sfinato, con gli zigomi e il naso in evidenza. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Già eri rifatta prima, hai due labbra che somigliano a dei gommoni. Erano proprio necessari questi nuovi interventi? Sei irriconoscibile”, scrive un utente. E ancora: “Eri così bella… Ora un mostro”, “Fai paura”, “Mamma mia come ti sei rovinata”, “Possibile che non capiscano che la chirurgia estetica rovini i lineamenti?”. (Continua a leggere dopo la foto)















C’è anche chi la paragona al re del pop Michael Jackson. “Sembri Michael Jackson”, “Assomigli sempre di più a Michael Jackson”, si legge tra i commenti. E chi le fa notare che prima era molto più bella: “Perchè? Eri stupenda, che bisogno avevi di ridurti cosi?”, “Ma eri bellissima prima non ne avevi bisogno”. Viste le decine di attacchi ricevuti ultimamente, Raffaella Fico ha “dovuto” ammettere: “Sì, mi sono rifatta”. Recentemente la modella ospite di Eleonora Daniele a “Storie Italiane” è intervenuta proprio per parlare di questo. (Continua a leggere dopo la foto)









“L’unica cosa che ho ritoccato è il seno. Le foto che pubblico sono un po’ modificate e poi c’è il make up. Mi attaccano sempre sui social, in qualsiasi foto che io pubblico. Ricevo solo critiche gratuite. A volte mi innervosisco, – ha commentato Raffaella Fico – altre volte ci rimango male perché sono commenti molto pesanti, ma poi tutto passa. Quando sei un personaggio pubblico è un rischio che devi correre”. Ma in tanti non sono convinti della sua risposta e credono che quella trasformazione sia dovuta soprattutto alla chirurgia e non solo ai filtri e al make up.

