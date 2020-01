Laura Torrisi, il dolore immenso per quella morte: “Spero abbia trovato la pace”

L’attrice e cantante Laura Torrisi soltanto un mese fa deliziava tutti i suoi fan con scatti strepitosi dalla sua vacanza a Bali, organizzata in occasione dei suoi 40 anni. Immagini meravigliose non solo per lo straordinario paesaggio ed i luoghi visitati, ma anche per la sua bellezza cristallina che ha mandato in visibilio un po’ tutti. Soltanto qualche ora fa ha dato invece vita ad un post decisamente di tenore diverso.

La donna, così come altri suoi colleghi come Gabriel Garko, Manuela Arcuri e Francesco Testi solo per citarne alcuni, è riuscita a sfondare grazie anche e soprattutto allo sceneggiatore originario di Milano, Teodosio Losito. Quest’ultimo è deceduto poco più di un anno fa, precisamente l’8 gennaio 2019. Lui è stato il creatore di diverse fiction di successo: ‘L’Onore e il Rispetto’, ‘Il Peccato e la Vergogna’, ‘Il bello delle donne’, ‘Pupetta’ e ‘Il sangue e la rosa’. Laura ha quindi voluto ricordarlo pubblicamente. (Continua dopo la foto)

















L’attrice siciliana ha scritto: “Un anno senza di te. In questi giorni ti ho pensato tanto. Molti dei miei ruoli non sarebbero esistiti senza la tua penna e la tua arte Teo. Grazie. Resterai sempre nel mio cuore con tutte le parti più belle, fragili e vere”. E ad una fan che aveva commentato il suo messaggio, ha replicato ricordando chi fosse Losito: “Sceneggiatore, sognatore, anima sensibile e tormentata. Spero abbia trovato la pace che meritava”. (Continua dopo la foto)























Prima di morire, Teodosio aveva rilasciato un’interessante intervista a ‘Panorama’: “Io sono la stessa penna di allora, uso la stessa tecnica per costruire: poi si produce con il materiale umano che si ha a disposizione e i soldi per le produzioni sono sempre meno. Lo sceneggiatore che è in me si è stancato della minestra. Nel mio futuro preferisco immaginarmi produttore cinematografico”. (Continua dopo la foto)

La Torrisi, classe 1979, è stata legata sentimentalmente con Pieraccioni dal 2007 al 2014, quando è stato annunciato il loro addio consensuale. Il 13 dicembre del 2010 è venuta alla luce la loro unica figlia, chiamata Martina. Dall’aprile del 2017 ha iniziato una relazione amorosa con l’ex pilota di rally, Luca Betti. In televisione, oltre ad ‘Amici Celebrities’, ha preso parte in passato anche ad altri programmi televisivi: ‘Miss Italia’ nel 1998 come concorrente, ‘Grande Fratello 6’ nel 2006 sempre come concorrente e ‘Mistero Adventure’ in veste di co-conduttrice nel 2015-2016.

