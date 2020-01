Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti sono i bellissimi figli di Alessia Marcuzzi. I baby vip si dividono tra impegni scolastici, e vita privata tra le due famiglie allargate più famose d’Italia. Alessia Marcuzzi ha infatti avuto una relazione con l’ex calciatore e oggi allenatore della Lazio Simone Inzaghi e dalla loro relazione è nato Tommaso, poi la storia d’amore con l’istrionico talent scout Francesco Facchinetti e la nascita di Mia.

Simone Inzaghi si è poi sposato con Gaia Lucariello, dalla quale è nato Lorenzo, mentre Francesco Facchinetti è andato a nozze con Wilma Faisson. La coppia ha avuto due figli Liv e Leone. Una bella famiglia allargata che spesso si ritrova insieme per festeggiare e trascorrere le vacanze. Alessia Marcuzzi convive con Paolo calabrese. (Continua a leggere dopo la foto)

















Mia Facchinetti, che ha compiuto 8 anni settembre, rivela un carattere esuberante e i tratti caratteristici di mamma e papà. La figlia di Alessia Marcuzzi, bionda e longilinea, somiglia alla mamma in tutto e per tutto. Soprannominata affettuosamente “Snipul”, spesso compare nel profilo Instagram della mamma esibendosi in pose degne di una vera baby vip. L’ultimo scatto pubblicato dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi mostra due primi piani della bellissima Mia. (Continua a leggere dopo la foto)















La ‘piccola’ cresce e ogni foto in cui compare è una pioggia di cuoricini e commenti. “Se mi guardi così…”, scrive la conduttrice a corredo delle due fotografie che mostrano la bellissima Mia. Tra i commenti spicca quello del nonno Roby Facchinetti, tastierista dei Pooh e padre di Francesco. “Tesoroooo, sei la più bella del Reame!”, si legge tra i commenti del post. (Continua a leggere dopo la foto)









Poi tanti altri, che con il passare degli anni iniziano a trovare una grande somiglianza della bambina con il padre Francesco: “È bellissima …Ieri ho viaggiato nello stesso treno seduta vicina al papà…sono identici”, “Uguale al papi”, “Assomiglia tanto anche a Francesco”, “Bellissima. Crescendo assomiglia anche al suo papà”.

Antonella Clerici insieme a “lui”: la foto fa impazzire il pubblico. E subito tutti pensano la stessa cosa