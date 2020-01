Christina Perri è già mamma di Carmella Stanley, nata due anni fa, ma oggi piange una perdita importante. All’undicesima settimana di gravidanza, l’artista ha avuto un aborto spontaneo. Lo ha annunciato ai fan, attraverso un post sul suo profilo Instagram. La cantante di “A Thousand Years” ha scelto di parlare direttamente coi proprio fan: “Voglio cambiare l’idea e lo stigma attorno all’aborto”.

Le prime dichiarazioni ufficiali sottolineano quanto sia difficile, adesso, affrontare un vero e proprio incubo: “Siamo scioccati e con il cuore spezzato”, ha rivelato Christina che poco prima del dramma aveva deciso col marito Paul Costabile di rendere pubblica la dolce attesa. “Ho deciso di condividere questa cosa perché non è qualcosa di cui vergognarsi. È molto triste, è vero, ma non mi vergogno. Mi ricorda quanto siano potenti e straordinarie le donne nel generare una nuova vita”, ha aggiunto la Perri. (Continua dopo le foto).































Per la cantante ciò che è accaduto è sintomatico di qualcosa che potrebbe essere ricucito, anche se non subito: “Oggi piango il bambino che ho perso ma quando saremo pronti ci riproveremo”, ha concluso la 33enne. La cantante Christina Perri ha annunciato ai fan di aver avuto un aborto spontaneo. La notizia è stata appresa una settimana prima dell’annuncio che avrebbe voluto dare ai fan, ovvero quello di essere diventata mamma per una seconda volta. Questo non sarà possibile. (Continua dopo le foto).









Le dichiarazioni di Christina sono forti e rivelano un profondo dolore: “Oggi ho avuto un aborto spontaneo. Il bambino aveva 11 settimane. Siamo scioccati e distrutti da questa notizia. Mancava solo una settimana dalla condivisione della notizia, per questo penso che sia importante anche condividere questa notizia”. E ancora: “Voglio continuare a cambiare l’idea e lo stigma attorno all’aborto, all’idea di segretezza e di vergogna. Sono triste ma non ho alcuna vergogna. Mi viene in mente quanto le donne siano fantastiche e potenti nel poter dare la vita e la guarigione. A tutte le madri che sono state qua e saranno qui, vi vedo e vi voglio bene”. (Continua dopo la foto e il post).

Visualizza questo post su Instagram 💔 Un post condiviso da christina perri (@christinaperri) in data: 10 Gen 2020 alle ore 11:48 PST

Il matrimonio tra Christina Perri e Paul Costabile è avvenuto nel dicembre del 2017 e nel 2018 hanno avuto la prima figlia Carmella: “Sono triste ma non ho perso il coraggio, appena mi sentirò meglio ci proveremo ancora, ma oggi piangiamo la perdita di una vita”. Inoltre tutti si ricorderanno quando, appena dopo la nascita della prima figlia, Christina fosse caduta in uno stato di acuta depressione post parto. La coppia ha ancora una vita davanti a sé e Christina adesso non fa che riflettere su come non ricadere nel vortice buio della tristezza e della rassegnazione.

“Mamma devi stare lontana da me”: Gabriele chiude la busta, ma Maria De Filippi lo convince ad aprirla