Vittorio Brumotti, mai vista la sua fidanzata? Bellissima e con un cognome importante

L’inviato di ‘Striscia la Notizia’ Vittorio Brumotti sta vivendo una felice relazione sentimentale con Annachiara Zoppas. L’ex storia con Giorgia Palmas ormai è un lontanissimo ricordo, con quest’ultima che a fine marzo convolerà a nozze con Filippo Magnini. Cupido ha comunque colpito anche lui, che è completamente innamorato della sua dolce metà.

Nelle ultime ore ha confessato a ‘Nuovo Tv’ che Annachiara è una persona davvero speciale. Ed ha anche punzecchiato le precedenti sue partner: “A differenza di alcune mie ex è molto comprensiva e non mi farebbe mai cambiare vita. Di Annachiara mi ha colpito la sua riservatezza, non ci siamo mai esposti al mondo del gossip e vogliamo restarne lontani. Lei non è una persona che ama stare al centro dell’attenzione: questo ci permette di condurre una vita normale e tranquilla”, ha aggiunto Brumotti. (Continua dopo la foto)

















La sua storia d’amore procede dunque a gonfie vele e nelle ultime settimane c’è chi ha ipotizzato un imminente matrimonio tra i due. Interpellato su questa possibilità, Vittorio non si è tirato indietro ed ha risposto: “Preferiamo tenere tutto segreto per tutelare la nostra storia. Comunque in futuro affronteremo questo argomento. Stiamo insieme da un anno e le cose verranno da sé”. (Continua dopo la foto)























La sua fidanzata Annachiara ha invece detto: “Sì, sono pronta per il grande passo, assolutamente. Non avevo mai provato un sentimento così potente. E anche se ci conosciamo da poco e sembriamo diversissimi, abbiamo molte affinità. Ci accomuna il desiderio pazzo di condividere tutto, l’amore per la vita semplice, il piacere di viaggiare e e continuare a scoprire e capire cose nuove”. (Continua dopo la foto)

Il 30 novembre scorso fu vittima dell’ennesima aggressione durante un servizio per il tg satirico di Canale 5. A Cinisello Balsamo Brumotti era intento a documentare un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nel rione Sant’Eusebio, quando in quell’istante sono giunti sul posto anche i Carabinieri. I militari avevano infatti dato vita proprio in quei minuti ad un’operazione che ha permesso di trarre in arresto 4 pusher. mentre gli arrestati venivano portati via è successo qualcosa di davvero brutto. I familiari degli spacciatori hanno iniziato ad inveire contro l’inviato di ‘Striscia la Notizia’, sottoponendolo ad insulti e minacce.

