Giulia Salemi, “non ci sono parole”. Parla la foto (e il suo lato B da favola)

Giulia Salemi si è lasciata alle spalle un 2019 che l’ha vista soffrire non poco per la fine della relazione con Francesco Monte. Pare che il nuovo anno le abbia già portato in serbo un nuovo fidanzamento. A Capodanno, oltre che con i suoi amici, sarebbe stata in compagnia di un ragazzo di nome Luigi, con il quale avrebbe dato vita a baci e coccole. Si sa inoltre che la bellissima influencer condivida con immenso piacere le sue foto con i suoi fan.

E lo ha fatto anche nelle scorse ore, quando ha pubblicato un post meraviglioso che l’ha vista nuovamente assoluta protagonista. Il suo viso è perfetto, così come il suo fisico. A rendere ancora più accattivante il tutto è il suo incredibile sguardo sensuale e provocante rivolto verso l’obiettivo. Ma non è finita qua perché i follower sono stati ben felici di apprezzare un altro dettaglio di non poco conto. Andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. (Continua dopo la foto)

















Sul suo profilo Instagram si è presentata con una maglia abbastanza corta ed una stratosferica gonna. Le sue labbra sono incantevoli, ma anche e soprattutto un altro aspetto del suo corpo. Il suo lato B si può intravedere in tutta la sua esplosività e ciò ha infiammato la rete. Gli utenti hanno rischiato di avere un infarto, ma sono anche riusciti a lasciare innumerevoli messaggi sotto al suo apprezzato post. (Continua dopo la foto)























Lo scatto ha totalizzato più di 23.600 like ed una quantità industriale di commenti. I suoi ammiratori le hanno infatti scritto: “Wow, stupenda”, “Sei fig….ssima”, “Sei favolosa”, “Ti meriti tutto questo successo”, “Tu voli sempre più in alto”, “Quanto sei bella”, “Ti amo Giulia”, “Mamma mia, sei bella da togliere il fiato”. (Continua dopo la foto)

Classe 1993, nata a Piacenza da madre iraniana e padre del posto, Giulia Salemi è un noto volto televisivo. La sua carriera inizia nel 2014: quell’anno giunge terza a Miss Italia. Diversi sono i flirt che le vengono attribuiti: durante la trasmissione Super Shore conosce Abraham Garcia. Entrambi protagonisti del reality, si frequentano per un po’ di tempo. Inoltre ha avuto delle relazioni con il rapper Marracash, attuale fidanzato di Elodie, e con Andrea Iannone e Filippo Magnini. In passato è stata guest star del reality ‘Mtv Super Shore’. Ed Elettra Lamborghini non l’avrebbe apprezzata: “Non mi piace, la odio quella putt…a”.

