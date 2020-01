“Sono casta da 10 mesi”. Nora Amile de La Pupa e il Secchione? Nuova vita

‘La Pupa e il Secchione e viceversa’ condotto da Paolo Ruffini sta già entusiasmando i telespettatori. Ma a proposito di questo programma, ricorderete tutti la bellissima concorrente della prima edizione del 2005, Nora Amile. Nonostante quella sua avventura, successivamente la modella metà italiana metà marocchina non è riuscita a sfondare nel mondo dello spettacolo. Anzi, nella sua vita ha vissuto momenti davvero molto negativi e tragici.

La donna aveva infatti deciso in passato di farla finita: “Ho avuto una crisi d’identità e volevo suicidarmi…Tutti mi associavano solo ed esclusivamente alla ‘pupa’ e ho tentato il suicidio. Quando sono venuti in soccorso mi hanno portato in una clinica psichiatrica, perché pensavano che avessi perso la testa totalmente e hanno iniziato a curarmi. Per fortuna, anche in quel caso ho reagito bene e ho dimostrato di non essere pazza, ma solo depressa”. Adesso la 40enne è tornata a far parlare di sé rilasciando un’intervista ad ‘Oggi’. (Continua dopo la foto)

















Amile è un’amante della meditazione e della spiritualità ed è single. Ora ha deciso di intraprendere una strada ben precisa: “Sono casta da oltre 10 mesi per scelta. Ho deciso di concentrarmi sulla mia anima e di prendermi una lunga pausa dai piaceri carnali e materiali”. E non è finita qui. Perché l’ex ‘Pupa’ vivrà molto probabilmente in un convento. (Continua dopo la foto)























“Presto chiederò alla Madre Superiore delle Carmelitane Scalze di Milano di essere accolta nel loro convento per un ritiro spirituale”. Già sul popolare social network Instagram, recentemente aveva dato vita a post filosofici che facevano intuire imminenti novità: “Nulla è impossibile per colei che si trova preparata a vincere ogni avversità. I timorosi sono i perdenti”, aveva scritto Nora. (Continua dopo la foto)

Amile è nata il 10 novembre del 1979 a Casablanca, nel 2007 per lei arriva anche l’immancabile calendario. L’ultima volta che è stata notata è nel 2015 quando ha girato un videoclip con il rapper Melo, dove l’ex ‘Pupa’ interpreta il ruolo di una donna delle pulizie e si aggira per le stanze, ma invece di rassettare si diverte a spaccare qualsiasi cosa le capiti a tiro. Partecipò anche a ‘Colorado’ e ‘Buona domenica’. La mamma è originaria della Sicilia, mentre il padre del Marocco. Vedremo se il convento lombardo accetterà la richiesta di Amile o se la stessa 40enne cambierà idea nei prossimi giorni.

