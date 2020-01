L’ex ciclista Ignazio Moser, noto anche per essere l’attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez, è ormai diventato un famoso influencer. E su Instagram posta molto spesso foto interessanti che mandano in tilt le fan. Assieme alla sua dolce metà ha deciso di partire per una vacanza in Sud America per godersi il caldo. Il giovane, originario del Trentino Alto Adige, è stato soprannominato ‘Tarzan Trentino’ da un follower.

Il viaggio in questa parte del mondo era già stato programmato alcuni mesi fa. Questa vacanza è un modo per lui di conoscere maggiormente i familiari della modella. Infatti, si sono recati anche in Argentina e poi in Uruguay. Ciò che ha entusiasmato tutti è stato un suo ultimo scatto, che ha letteralmente infiammato la rete. Difficile aggiungere altro, il suo fisico appare decisamente perfetto ed è invidiato dagli uomini. (Continua dopo la foto)

















Ignazio si è immortalato a petto nudo, con le mani sopra la sua testa rendendo il post molto ‘bollente’. Gli addominali sono preponderanti, infatti non a caso lo scatto ha collezionato una marea di mi piace. I like sono stati oltre 22.700. Impazzite di gioia numerose utenti, anche se si registrano complimenti pure dal sesso maschile. (Continua dopo la foto)























I follower lo hanno riempito di messaggi: “Sei un fi…o spaziale”, “Bellissimo, in mezzo ad una natura meravigliosa”, “Re della giungla”, “Troppo bello”, “Ignazio sei dolce, sei unico. Ci piace il tuo sorriso perché ti sorridono anche gli occhi. Sei un uomo fantastico”, “La tua bellezza è disarmante”, “La natura ti rende speciale”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Disfrutándola 🙏🏻 Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser) in data: 10 Gen 2020 alle ore 12:28 PST

Ed altri hanno aggiunto: “Sei super bello”, “Tu lasci senza parole”, “Fi…i come te non esistono”, “Fisico scolpito”, “Come te non c’è nessuno, sei bellissimo”. La sua partner Cecilia aveva parlato così in passato della loro relazione: “Il nostro segreto è fare tanto l’amore. A parte l’intesa fisica c’è anche altro perché bisogna scendere a compromessi con il proprio compagno e trovare un punto d’incontro in qualsiasi cosa. Sicuramente la bellezza e la virilità che non passano inosservate. E poi, ve lo dico senza peli sulla lingua: Ignazio ha tanto, ma tanto da offrire, sono stata chiara no?”. Ed a proposito del 31 ottobre, aveva detto: “Amo particolarmente quella data perché faccio due anni con il mio amore. Quindi per me è un giorno molto importante”.

