“Una bomba”. Sabrina Salerno è esplosiva, punta tutto su quel dettaglio. I fan non si contengono

Tra le dieci donne in lizza per il Festival di Sanremo ci sono buone possibilità anche per Sabrina Salerno. Il suo nome si va ad aggiungere a quelli di Rula Jebreal, Diletta Leotta, le giornaliste Laura Chimenti, Emma D’ Aquino, Francesca Sofia Novello e Georgina Rodriguez. Il suo sarebbe sicuramente un ritorno in tv davvero eccezionale. L’icon sexy degli anni ’80, oggi 51enne, sembra aver scelto, come tante colleghe, i canali social e anche qui il successo è già assicurato.

Sabrina Salerno è spiccatamente attiva sui social. La showgirl, lanciata da Claudio Cecchetto, appare nella sua genuina e matura bellezza, tanto da tenere testa alle più famose influencer della rete. Il suo pubblico è davvero vasto: ci sono i più nostalgici e appassionati sostenitori di sempre, ma non manca neanche qualche fan più giovane, attento ad apprezzare questa luminosa e intramontabile bellezza. L’ultimo post mostra Sabrina Salerno con addosso un blazer rosa fluo che mette in evidenza il décolleté sbalorditivo. Ma sotto la giacca cosa c’è? (Continua dopo la foto e il post).

















Reggiseno nero a balconcino: il puro stile di sempre della Salerno. Sguardo intenso, verso lo spettatore, presenza decisa, tratti fieri. Sabrina Salerno non tradisce la sua sensualità e gioca sul sottile filo del tempo. Il risultato? Quasi 10mila like costellano il post. Non ci si poteva aspettare di meno da una foto sexy e una didascalia esplicita: “Gli occhi sono lo specchio dell’anima. Per crescere l’importante è avere la forza di specchiarsi nell’anima stessa”. Sabrina Salerno ha sempre saputo affrontare a testa alta quel riflesso. E non solo con la testa. (Continua dopo le foto).























Citando Jimmy Ghione, personaggio televisivo, attore italiano, inviato storico di Striscia la notizia,Sabrina Salerno ha deciso di lanciare un messaggio mirato, puntualizzando che esattamente con gli occhi si riesce a trasmettere tutto, persino quella bellezza che per molti si limita solo a ciò che appare. “Si sì gli occhi…”, ha scritto con ironia il 55enne torinese, accompagnando il post all’emoticon della faccina che manda un cuoricino. Nessuna replica da parte di Sabrina, ma solo il pienone di commenti, tra cui: “Oh, m’hai preceduto”, “Quanto sei bella il tuo sguardo e stupendo limpido. Sei la forza della vita!, “Sei bellissima”, “Sei come il vino buono, con il tempo migliori”, “Una bomba proprio”, “Stupenda”. (Continua dopo la foto).

Adesso che Sabrina Salerno ha deciso di tornare a far parlare di sé, non resta che comprendere in che modo la showgirl che ha fatto impazzire l’Italia deciderà di farlo. Lascerà parlare i suoi occhi o curerà anche altri aspetti che contribuiscono a rendere più loquace la sua immagine pubblica? Rimane pur certo che, laddove riuscisse davvero a salire sul palco dell’Ariston, lo dovrà fare in grande stile e, a quel punto, un bel primo piano sugli occhi sarà davvero inevitabile.

