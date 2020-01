Mercoledì scorso è iniziata la nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’, presentata da Alfonso Signorini. Ed una delle grandi novità è indubbiamente rappresentata dall’esplosiva opinionista Wanda Nara, moglie del calciatore Mauro Icardi. E stasera la vedremo nuovamente all’opera nella seconda puntata del reality show. Il suo debutto nel programma è stato caratterizzato dalla sua incredibile bellezza.

Ed a proposito di fascino e sensualità, ciò che ha proposto qualche ora fa sul suo profilo Instagram ha incantato davvero tutti. Prima del ‘GF Vip’ ha voluto infatti regalare forti emozioni ai suoi follower con uno scatto decisamente ‘bollente’, da censura. L’immagine è molto ‘hot’ ed ha rischiato di mettere a repentaglio i cuori di molti suoi fan. Vediamo come si è immortalata a pochissime ore dall’inizio della trasmissione di Canale 5. (Continua dopo la foto)

















La procuratrice del giocatore del Paris Saint-Germain si è ripresa, mentre era intenta a farsi una sauna. Indossa esclusivamente un intimo color carne e ciò che mette in mostra è qualcosa di sensazionale. Il suo lato B è una bomba e gli utenti hanno avuto l’opportunità di osservarlo in tutta la sua perfezione. Il post è diventato virale in poco tempo. (Continua dopo la foto)























La sua foto ha collezionato circa 225 mila like, un risultato davvero strabiliante. I commenti dei suoi fan sono stati innumerevoli. Andiamo a vedere quali sono stati i principali messaggi: “Ti prepari bene”, “Splendore”, “Bellissima”, “Troppo bella, vorrei essere lì…”, “Sempre sensuale”, “Grandissima, stupenda, complimenti”, “Sei super bona”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram #saunaseco Preparándome para @grandefratellotv Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 10 Gen 2020 alle ore 5:46 PST

Ed altri ancora: “Wow quanto sei bella, dentro e fuori”, “Tu mi fai diventare pazzo”, “Che gnocca”, “Sempre bella e sexy”. Per quanto riguarda l’abito indossato durante la prima serata del ‘Grande Fratello Vip’, c’è da dire che non ne ha scelto uno costosissimo. Il vestito dell’opinionista è infatti una creazione del brand Ombelico, boutique napoletana che nell’ultimo periodo ha raggiunto il successo vestendo altre celebrities come Elettra Lamborghini e i cui abiti hanno un costo non troppo elevato, sul sito del marchio, infatti, il modello più costoso ha un prezzo di 580 euro. Cifra di certo non molto bassa per i comuni mortali, ma di certo irrisorie per Wanda Nara che per la festa di lusso del suo ultimo compleanno aveva indossato un abito che costava quasi 1000 euro.

