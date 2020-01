Elettra Lamborghini sta vivendo un momento magico della sua vita. Prima della fine del 2019, aveva mostrato a tutti l’anello regalato dal fidanzato Afrojack, che le ha chiesto di sposarlo: “Il mio migliore amico mi ha chiesto di sposarlo due giorni fa. Lui è la persona più dolce che io abbia mai incontrato e amato in vita mia. Lui è l’unico uomo che posso davvero chiamare uomo”.

Poi l’ereditiera aveva detto: “Tutti i giorni penso a quanto sono fortunata di aver trovato qualcuno che abbia un cuore così grande e che abbia ancora fiducia nella famiglia. Lui è così simile a me. La gente dice ‘quando è quello giusto lo senti’. L’ho sentito fin dall’inizio, questo sarà per tutta la vita. Lei ha detto sì”. Inoltre, a livello professionale sarà protagonista tra meno di un mese al prossimo Festival di Sanremo, dove porterà in gara il brano ‘Musica (e il resto scompare)’. Ma nelle ultime ore è stata protagonista anche di un video molto interessante. (Continua dopo la foto)

















Sul social Instagram è sempre molto attiva e condivide praticamente tutte le sue esperienze quotidiane. E soltanto qualche ora fa ha deciso di dar vita ad alcune storie sul suo profilo, mentre era in compagnia di alcune collaboratrici, intente a prepararla al meglio con trucco e parrucco per uno shooting. (Continua dopo la foto)























Una volta terminata la fase della sua preparazione estetica, l’artista ha cominciato a scherzare con loro ed ha twerkato in maniera molto sensuale e provocante. Nel filmato si può ammirare, oltre al suo favoloso lato B, anche un’incredibile scollatura nel suo abito che mette in evidenza un décolleté da urlo. E poi ad un certo punto una collaboratrice si rende protagonista di un gesto che ha reso ancora più accattivante la sua Instagram story. (Continua dopo la foto)

La donna ha infatti infilato in maniera improvvisa una banana dietro la schiena della Lamborghini, in particolare nella scollatura del suo vestito. I fan hanno particolarmente gradito tutto questo, visto che il video ha assunto connotati ancora più divertenti e sexy. Chissà invece come l’avrà presa il suo futuro marito Afrojack. Elettra Lamborghini, classe 1994, è stata protagonista nel 2019 a Mtv con ‘Elettra Lamborghini: Twerking Queen’ e su Rai 2 in veste di coach a ‘The Voice of Italy’. A livello musicale, nello stesso anno ha inciso i singoli ‘Tòcame’ e ‘Fanfare’, quest’ultimo in collaborazione con il collega Gué Pequeno.

