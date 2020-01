“I miei occhi…”. Chiara Ferragni scoppia a piangere per strada. E il motivo scatena polemiche

Che Chiara Ferragni sia uno dei personaggi più amati e più seguiti sul web. Questo accade perché anche lei ci mette del suo per farlo accadere e i numerosi follower non possono fare a meno di seguirla minuziosamente. Ogni aspetto della sua vita è diventato social e la bella Chiara conosce sia i vantaggi che gli svantaggi di questo grande successo. Affermare che tutta la sua vita è ormai social, comporta includere anche momenti molto privati che, oltre a creare notizia, finiscono anche nel mirino delle critiche.

Le lacrime di Chiara, ad esempio, le conosciamo bene. Sintomo di un animo sensibile o di un carattere emotivamente vulnerabile, Chiara Ferragni non nasconde neanche quel tipo di espressione. Eccola commuoversi per l’uscita del suo docu-film biografico ed eccola di nuovo, dopo poco tempo, riapparire in scena con gli occhioni gonfi di lacrime. Di recente aveva rivelato attraverso un drammatico post su Instagram di aver perso due suoi cari fan, i quali stavano combattendo la loro dura battaglia contro delle gravi malattia. Anche in quel caso la fashion influencer si era mostrata in lacrime, e in tanti tra i fan si erano stretti attorno a lei con parole d’affetto e di solidarietà per il suo dolore. (Continua dopo le foto).































Oggi la ritroviamo in Italia. Le vacanze natalizie sono terminate e, dopo la flebo di Fedez per intossicazione alimentare, sono finiti anche gli imprevisti. Ma per l’emozione c’è sempre spazio e il visino angelico di Chiara si bagna ancora. La fashion blogger più famosa d’Italia, Chiara Ferragni, ha rivelato ai fan che si sarebbe commossa vedendo il film di Francesco Amato 18 regali, con Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli. Riprendendosi per strada durante una sua story, la Ferragni ha rivelato di aver pianto per tutto il film. Il rientro a Milano non poteva che iniziare così. (Continua dopo le foto).









“18 Regali”, il film con Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli, racconta la storia di una madre e di una figlia che si vivono nonostante la distanza.Chiara Ferragni ha rivelato ai fan attraverso le sue stories di avere gli occhi gonfi a causa delle lacrime. Il lungometraggio sul rapporto madre-figlia ha commosso la moglie di Fedez fino alle lacrime. E mentre tornava a piedi a casa, ha condiviso con i follower la sua emozione: “Ho pianto tutto il tempo, guardate che occhi che ho…”. Evidentemente la trama del film ha toccato le corde dell’anima di Chiara, che probabilmente ha trovato la giusta dimensione per riflettere su se stessa, sia come figlia che come madre. (Continua dopo le foto).

Questo lo si apprende da lei stessa, perché appena tornata a casa ha pensato bene di condividere uno sfogo in cui ha confessato di avere non poche ansie e paure da quando Leo ha compiuto un anno. Il piccolo sta crescendo e la coppia giovanissima è perfettamente consapevole che non sempre sarà facile organizzare i numerosi impegni lavorativi con la vita da genitori. “Al cinema ho pianto per tutto il tempo. Un film bellissimo, vi consiglio assolutamente di vederlo”. L’appello di Chiara è rivolto soprattutto alle mamme con le sue stesse paure.

