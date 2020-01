Eros Ramazzotti, fan preoccupati. E lui risponde così, con una foto ‘top’: “Vi sembro malato?”

Eros Ramazzotti ha deciso di partire in vacanza in compagnia della figlia e del suo ragazzo. C’è chi lo ha definito una sentinella, chi invece ha notato che le Maldive sono stata la prima vacanza di Eros senza la sua Marica Pellegrinelli. Insomma, un single in vacanza, alle Maldive, se la passerà alla grande, vero? Lo fa sapere a tutti i suoi follower e a tutti i suoi fan con una fotografia in costume in cui il cantautore romano mette in mostra i suoi addominali assolutamente perfetti. Ma perché decide di farlo? E poi, quell’espressione a chi è rivolta?

Eros Ramazzotti ha sempre anteposto la musica e il successo come professionista all’aspetto fisico. Questa volta è diverso perchè Eros deve rispondere alla polemica sollevata dai giornali di gossip. Una smentita o una conferma: la foto degli addominali di Eros servono a dimostrare l’inesattezza delle informazioni che circolano in rete da quando è partito in vacanza e forse da prima. Non ama mostrarsi senza vestiti, ma a fargli cambiare radicalmente idea, almeno per una volta, sono state le continue voci sulla sua condizione fisica ed emotiva a seguito del divorzio da Marica Pellegrinelli. (Continua dopo la foto).































Marica è ripartita da zero. La sua vita sentimentale ha ripreso quota con l’imprenditore Charley Vezza. Una relazione molto dibattuta e inizialmente smentita dalla stessa Pellegrinelli, che una volta confermata e uscita alla luce del sole ha sicuramente distrutto il nostro bel cantante delle aurore e degli amori eterni. Triste e fuori forma: ecco le voci su Eros. Sicuramente caduto in uno stato di tristezza, Eros ha più volte fatto appelli social per comunicare con i suoi amati fan e informarli su tutto, persino sull’operazione che ha dovuto affrontare e che sicuramente ha ulteriormente appesantito il cuore di Eros. (Continua dopo la foto).









Oggi Eros Ramazzotti ha 56 anni e di cose, nella sua vita, ne sono successe. Avremmo potuto assistere a una sua uscita di scena, un suo allontanamento dal mondo della musica e dei riflettori. Lo avremmo potuto trovare fuori forma, depresso, abbattuto. Persino deluso proprio da quella forma di amore in cui ha sempre creduto e che ha sempre messo in musica, rivelando un animo delicato, sensibile, attento alla cura verso chi ama. Diventato papà, Eros ha sentito probabilmente la responsabilità di rialzarsi sempre, nonostante siano accadute circostanze che potevano farlo davvero crollare. Ed eccolo, pronto a rispondere a chi lo voleva vedere a terra. (Continua dopo la foto e il post).

Un fisico perfetto e una didascalia loquace ad accompagnare la foto: “Vi sembro ingrassato, vi sembro malato??? Non direi, sto molto bene e vi ringrazio per l’amore di sempre, ricambio ❤️ps: Mi raccomando, nessun gesto estremo 😂😂😂diffidate dalle imitazioni e dalle balle spaziali 🤪”. Un bel servito a chi ha sostenuto che fosse persino malato. Il riferimento al “gesto estremo” è probabilmente il punto più scottante dell’intera questione: addirittura qualcuno era pronto a sostenere che Eros stesse pensando di farla finita dopo la separazione dalla sua compagna? Per l’artista romano, si sa, il momento è particolare, ma questo non significa che debba continuare a vivere male. Anzi, è tempo di rivincita e si ricomincia dal sole delle Maldive.

