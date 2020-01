“Io e Diana abbiamo parlato”. L’amante di Paolo Ruffini confessa: “La verità viene fuori”

Si infittisce la vicenda che oramai è sulla bocca di tutti: vale a dire la brutta rottura tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini. Per chi non lo sapesse infatti, il conduttore è stato accusato di aver tradito la donna da Vanya Stone, una tatuatrice 30enne originaria di Roma. Quest’ultima ha inoltre affermato di essere stata esclusa dal programma in questione proprio per questo motivo: “Inizia La Pupa e il Secchione e chissà chi lo presenterà quest’anno…Mi avevano mandato il pre-contratto ma all’ultimo qualcosa è cambiato. Chissà perché”.

Ed ancora: “Forse qualcuno aveva la coda di paglia…che raccontassi della nostra relazione mentre lui stava con Diana Del Bufalo. Dopo quella sera, dopo la mia reazione violenta, mi hai bloccata da tutto per paura che ti sputt….ssi…come vedi, eccoci ancora qui”, ha aggiunto. E pronte sono arrivate le repliche sia di Paolo che di Diana. La Stone ha inoltre allegato una foto nella quale è proprio in sua compagnia. Continua a leggere dopo la foto

















Ruffini ha deciso di rispondere con una storia Instagram al termine di un suo show, tenutosi a Trieste. Ha infatti detto: “Sono qui con Erika e Andrea. Volevamo mandare un bacio a tutti voi. E alle persone cattive che diciamo? Abbracciamo tutti. Se una persona è cattiva, poverina, è perché sta male. Quindi noi abbracciamo tutti”. Continua a leggere dopo la foto















Diana invece ha replicato postando un’immagine di lei al mare, accompagnata da questa didascalia: “Vivo, perdono e vado avanti…”.. Ora però spunta un dettaglio: Vanya Stone e Diana Del Bufalo hanno parlato. Lo ha annunciato Vanya nelle storie di Instagram. “Io e Dana ci siamo parlate e lei sa. Le bugie vengono a galla, sempre”, ha scritto nelle Storie. Continua a leggere dopo la foto











E poi: “Da questa vicenda ho appreso che la cattiveria proviene più dal popolo maschile che da quello femminile”. Ora senza dubbio faranno passare del tempo ma le conversazioni usciranno, non da Diana che probabilmente con questa vicenda non vuole averci nulla a che fare, ma da parte di Vanya che vuole popolarità e follower.

Ti potrebbe anche interessare: “Salvo Veneziano? Non avete ancora capito…”. GF Vip, già circola la prima voce su di lui. Cosa succede