“Se è così mi suicido”. Scomparsa Luigi Favoloso, parla l’amico. Il retroscena choc a Pomeriggio 5

Dal 29 dicembre non si hanno più notizie di Luigi Mario Favoloso. L’imprenditore, ex di Nina Moric e tra i protagonisti della 15esima edizione del Grande Fratello sembrerebbe essere sparito nel nulla, dopo essersi allontanato da Torre del Greco, sua città natale, dove ha trascorso le festività, senza portarsi dietro né soldi né documenti, ma solo il cellulare, che risulta sempre spento, e il passaporto.

Nessuna traccia di lui, tanto da spingere sua madre Loredana a chiedere aiuto alla polizia, sporgendo regolare denuncia di scomparsa: «Lui mi ha detto che aveva litigato con Nina…non ho capito se si erano lasciati o meno. So solo che mi ha portato di tutto a casa, quasi fosse un trasloco», ha raccontato ai microfoni di Mattino Cinque la mamma di Favoloso, sottolineando di aver visto suo figlio cambiato, diverso dal solito. (Continua a leggere dopo la foto)

















La donna è stata ospite a Storie Italiane, Mattino 5 e Pomeriggio 5 lanciando appelli al figlio e parlando di una litigata tra Favoloso e la Moric. Nel contenitore condotto da Federica Panicucci il paparazzo Maurizio Sorge ha rivelato alcuni dettagli inediti: “Io spero sia solo un gioco. Ho saputo da fonti vicine alla sua ex fidanzata che lui starebbe a casa di uno che affitta auto nell’hinterland milanese. Io so per certo che sta bene. Dal punto di vista umano mi sono rassicurato, il resto è solo gossip”. (Continua a leggere dopo la foto)















Nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda giovedì 9 gennaio, il caso della scomparsa di Luigi Favoloso è stata scandagliata. Ospite anche Veronica Satti, ex gieffina e amica di Luigi, che ha scritto un messaggio al numero libanese di Luigi ma ha ricevuto un messaggio in inglese che spiegava di non essere Favoloso. Nella puntata è stato ospite anche Nathan, personal trainer e amico di Luigi Favoloso e Nina Moric. (Continua a leggere dopo la foto)









L’allenatore ha raccolto lo sfogo dell’ex modella croata durante una sessione di allenamento: “Hanno litigato pesantemente. – ha spiegato Nathan – Luigi accusava Nina di averlo tradita. La discussione prende corpo e si anima. Poi succede una cosa scioccante che preferisco non dirti. Succede un fatto gravissimo, da brividi. Sono rimasto allibito. Ho promesso a Nina di non dirlo. Da allora Luigi è andato via. Nina l’ha cacciato di casa. Luigi ha detto: ‘Se le cose stanno così, io mi suicido entro la fine dell’anno'”. L’uomo ha detto che nonostante la frase choc pronunciata da Favoloso, Nina non sarebbe preoccupata.

A questo punto Barbara D’Urso si innervosisce: “Io spero di non aver capito. Da anni combatto contro la violenza sulle donne. Ma non credo che Luigi Mario possa aver fatto una cosa del genere. Se fosse davvero così mi incazz***”. Ma Nathan spiega che si è trattato di qualcosa di ancora più grave, senza rivelare cosa avesse fatto Luigi a Nina prima della lite. “La violenza sulle donne è molto grave, ma questa cosa è perfino uno 0.5 più grave”.

