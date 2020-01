Angela Nasti, costume birichino (e generoso). E i fan non hanno dubbi: “La migliore”

Soltanto pochi giorni fa aveva infiammato la rete con delle meravigliose foto in costume che avevano messo in evidenza il suo décolleté. Adesso Angela Nasti ha voluto condividere ancora una volta uno scatto da sogno dalle Mauritius, dove attualmente si trova in vacanza insieme alla sua famiglia.

In questa occasione si è immortalata con un costume estremamente sgambato. Il suo sguardo sensuale rivolto verso l’obiettivo è da pelle d’oca, mentre il resto è una visione a dir poco celestiale. La sua posa è molto provocante ed il suo generoso lato B si intravede di profilo in tutta la sua bellezza. I suoi fan sono impazziti di gioia per l’ennesima volta e non sono riusciti a contenere le loro emozioni, riversandole sul suo profilo Instagram. (Continua dopo la foto)

















Lo scatto ha già raccolto l’eccezionale risultato di 100 mila like. Centinaia i messaggi pubblicati sul popolare social network dai suoi follower. Vediamo quali sono stati i più significativi: “Io ti trovo molto bella”, “Sei bellissima”, “Sei la migliore”, “Stupenda e naturale”, “Stai bene anche senza trucco”. Eppure c’è anche chi la critica: “Non sembri più tu, sei troppo rifatta in viso”. (Continua dopo la foto)























Altri hanno commentato così: “Troppo bella, la più bella in assoluto”, “Una bellezza acqua e sapone, stai molto bene”, “Fantastica”. Un utente nota una somiglianza particolare: “Sembri Aida Yespica!”. Dunque, salvo rare eccezioni, ancora una volta la sorella di Chiara Nasti ha colpito nel segno conquistando quasi tutti per il suo fascino. Confermato anche in spiaggia, dove era presente senza trucco. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Gold Un post condiviso da Angela Nasti (@angelanastiofficial) in data: 7 Gen 2020 alle ore 11:26 PST

Angela, 20 anni, non concluse nel migliore dei modi la sua avventura a ‘Uomini e Donne’. Sembrava avesse trovato l’amore con Alessio Campoli, ma la storia durò pochissimo. Qualche giorno dopo la scelta arrivarono indiscrezioni sulla fine della loro relazione e successivamente giunse la conferma. In seguito, lei è stata accusata di aver sfruttato la trasmissione condotta da Maria De Filippi esclusivamente per fini di business e di non aver mai provato interesse nei confronti di Alessio. Adesso però per la Nasti l’amore c’è ed è racchiuso nel giovane Kevin. Ma ciò che interessa maggiormente agli utenti è osservare ed apprezzare le sue foto. Non passerà ancora tantissimo tempo prima che la favolosa Nasti sorprenda tutti e posti l’ennesima foto ‘bollente’, quasi da censura.

