Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sono tornati ospiti di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. La figlia 28enne di Eva Henger, tornata di recente alla ribalta del gossip per aver rivelato cje Riccardo Schicchi non è suo padre biologico, e l’ex protagonista di Uomini e Donne negli ultimi tempi si sono seduti più volte al centro dello studio di Carmelita dopo che mamma Eva ha parlato di presunti maltrattamenti di Peracchi sulla figlia.

Accuse pesantissime che però tanto Mercedesz Henger quanto Lucas Peracchi hanno sempre rispedito al mittente e che non hanno minimamente scalfito il loro rapporto. I due sono sempre più affiatati e complici mentre con l’ex attrice a luci rosse il rapporto sembra essere ancora molto teso. “Tra me e Mercedesz non è mai successo nulla di violento”, ha dichiarato l’ex volto di UeD in una recente intervista ma anche in tv. (Continua dopo la foto)

















“Sì, urla, strilli, magari è partito anche un calcio alla porta, ma nulla di più. Io non l’ho plagiata sensualmente come dice sua madre. Parlando così di sua figlia lascia intendere sia una poco di buono!”, aveva concluso Lucas. Che fino a qualche giorno fa era in vacanza sulle Dolomiti con la sua Mercedesz, a cui spesso scatta foto hot che poi lei pubblica su Instagram. Come una delle ultime che ritrae la 28enne in bikini ma con un paesaggio innevato sullo sfondo. (Continua dopo la foto)















Insomma, tra Lucas e Mercedesz l’amore procede a gonfie vele. E anche la vita sotto le lenzuola, come confermato da lui a Pomeriggio Cinque. La coppia ha ribadito di avere un’intimità davvero bollente. “Lo facciamo fino a che non sveniamo”, ha sottolineato l’ex tronista di Uomini e Donne alla conduttrice, ripetendo le parole già usate sulle pagine di Novella 2000. Ma Mercedesz è sembrata più imbarazzata di lui su questo argomento. (Continua dopo le foto)











E infatti quando Barbara D’Urso ha mostrato i titoli dei giornali riferiti alla loro vita intima, lei ha chiesto al fidanzato da dove uscisse la frase: “Lo facciamo fino allo sfinimento”. E Lucas, senza vergogna alcuna, ha spiegato che è stato lui a usare quelle parole (“Io sono molto caldo e penso Mercedesz ne sia felice di questo – aveva detto – Quante volte al giorno lo facciamo? Una volta al giorno è tassativo, come bere un bicchier d’acqua. Se possiamo, finché non sveniamo”). “Ma Lucas, come ti viene in mente?”, ha detto la 28enne. “Ho detto solo la verità”, è stata la risposta.

