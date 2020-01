In un’intervista rilasciata qualche giorno fa al ‘Mirror’ Rodrigo Alves, conosciuto come il Ken umano, ha annunciato di voler diventare a tutti gli effetti una donna. Queste erano state le sue parole: “Sono conosciuto come Ken, ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. Fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile. Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo. Avevo messo anche dei finti addominali, avevo i muscoli di silicone sulle braccia ma mentivo a me stessa. Sono una donna e ho sempre avuto un cervello femminile”.

Poi era sceso maggiormente nei dettagli: "Presto farò rimuovere i miei genitali, tutto, anche i testicoli. Quello sarà il passo finale. Prima mi farò mettere protesi mammarie al silicone, credo entro fine mese. Presto sarò in grado di indossare abiti che mostrano la mia scollatura. Sono molto emozionata". Adesso arrivano altre novità sul suo conto. A parlare è infatti il chirurgo che effettuerà gli interventi sul suo corpo.

















Stiamo parlando del celebre chirurgo dei vip, Giacomo Urtis, il quale conosce molto bene Rodrigo. Infatti, in passato c'è anche stata tra di loro una storia d'amore segreta. Il medico ha comunque rivelato di essere rimasto sorpreso dalla decisione assunta da lui, ma ha anche aggiunto che lo aiuterà in questa fase delicata di transizione da un sesso all'altro.























"Sono stato il primo ad essere perplesso davanti alla notizia che Rodrigo vuole diventare una donna, soprattutto dopo aver avuto un flirt con lui non potevo credere che lo avesse deciso veramente. E di comune accordo mi occuperò io di aiutarlo nella sua transizione da uomo a donna!", ha affermato Urtis. Il chirurgo non ha fornito dettagli sui tempi, ma sicuramente le operazioni saranno fatte tra pochi giorni.

Rodrigo Alves aveva inoltre dichiarato che è stato riscontrato un problema su di lui: "Mi è stato diagnosticato un disturbo dismorfico di genere e mi è stata data la possibilità di iniziare le cure. Mia sorella ha detto che spera che io assomigli a lei adesso che sono una donna". Ed aveva preannunciato altri interventi chirurgici: "Subirò diversi interventi chirurgici di femminilizzazione. Sarà un'incisione nella parte superiore del mio cuoio capelluto e, attraverso ciò il dottore rimodellerà la mia fronte, mi farà un lifting degli occhi, un lifting delle labbra e un lifting della parte centrale del viso".

