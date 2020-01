Ursula Bennardo ha trascorso le feste a Castellammare di Stabia insieme a Sossio Aruta, l’uomo che le ha ridato fiducia nell’amore e le ha ‘donato’ l’arrivo della loro piccola. Già mamma di tre figli maschi, infatti, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne è diventata mamma per la quarta volta, stavolta di una bambina, Bianca.

Ursula Bennardo ha risposto alle domande dei followers raccontando quello che, finora, aveva tenuto per sé. “Pensavo che non avrei più avuto il coraggio di costruire una nuova famiglia e invece…”, ha spiegato Ursula Bennardo ai suoi follower. “Ho sempre avuto una forte personalità e poca paura di affrontare qualsiasi cosa, ma credo che i miei figli e ciò che ho vissuto in passato mi abbiano fortificata”, ha spiegato ancora. (Continua a leggere dopo la foto)

















Nonostante tutto, riesce comunque a gestire tutto e a non far mancare nulla alla sua famiglia. “Non sto ferma un minuto, non me lo posso permettere. Con la buona volontà e l’amore si può fare tutto“. Un arrivo che ha riempito il cuore dei due ex protagonisti di Uomini e Donne, entrambi già genitori di altri ragazzi: tre per Ursula, due per Sossio Aruta. (Continua a leggere dopo la foto)















”L’11 ottobre è nata la mia piccolina, – aveva comunicato Ursula a qualche giorno dalla nascita della prima figlia della coppia – è un piccolo scricciolo. Il parto è stato molto bello, ovviamente l’emozione più grande è stata lei. Sono sempre attaccata a lei, anche se solitamente non dorme con me perché non bisogna viziarli. Sono innamoratissima”. Amore condiviso anche su Instagram dove il debutto di Bianca è avvenuto ormai da tempo. (Continua a leggere dopo la foto)









La piccola Bianca, nata lo scorso 11 ottobre, è stata la protagonista indiscussa della famiglia Aruta-Bennardo, ma anche degli scatti social di mamma e papà. Come quella pubblicata dall’ex dama di Uomini e Donne pochi giorni fa. Bianca, che ormai ha compiuto tre mesi. “Tra un gioco ed una risata con la mia mamma uno scatto per voi. Domenica live”, ha scritto Ursula pubblicando la foto della figlia. Tantissimi i commenti e i complimenti arrivati alla piccola di casa Aruta-Bennardo.

