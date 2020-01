Il cantante Pupo è uno degli opinionisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Tra i suoi grandi amori c’è Anna Ghinazzi, che è la moglie che Pupo ha sposato a metà degli anni Settanta. I due si erano conosciuti e tra loro era subito scattato l’amore. Poi, dopo quattro anni, si sono sposati. E non si sono più lasciati. Grazie al loro amore solido sono riusciti a superare le tempeste della vita e anche i momenti più difficili. A un certo punto, per Pupo, il successo è stato troppo. E lui ha perso la testa e ha iniziato a giocare.

E a perdere. Ha accumulato debiti di gioco e la sua vita è diventata un inferno. Ma Anna Ghinazzi non ha mai abbandonato il suo amore e gli è sempre stata accanto anche nei momenti più duri. Riservata all’inverosimile, Anna Ghinazzi è una che parla pochissimo di sé. Se sappiamo qualcosa di lei è per via delle biografie di Pupo, rispettivamente Un enigma chiamato Pupo, pubblicata nel 2001 e Banco solo! Diario di un giocatore chiamato Pupo, uscita nel 2005. Continua a leggere dopo la foto

















A quanto pare Anna Ghinazzi fa la manager e vive a Ponticino, in provincia di Arezzo. Ovviamente con Pupo. Ghinazzi e Pupo hanno anche due figlie, Ilaria e Clara. Lui, poi, ha anche un’altra figlia, Valentina, avuta da una relazione diversa da quella con la moglie. Ma c’è anche un’altra cosa per cui tutti conoscono Anna Ghinazzi: la sua decisione di accettare la relazione clandestina del marito, quella con Patricia Abati. Continua a leggere dopo la foto















Patricia Abati all’inizio era solo l’amante di Pupo. Poi, con il tempo, Anna Ghinazzi l’ha accettata e ora sono una famiglia. Anna, Pupo e Patricia, però, non vivono nella stessa casa e neanche nella stessa città. “Io non amo la promiscuità, al massimo dormo da solo, con mia moglie o con la mia compagna – ha detto infatti Pupo a Verissimo di recente – Abbiamo case diverse, non facciamo s…o a tre”. Ecco, per chi avesse avuto la curiosità… Continua a leggere dopo la foto











Queste ultime sono le parole che Pupo ha detto a Wanda Nara che era convinta di aver conosciuto la moglie di Pupo quando aveva invece conosciuto Patricia. Di recente, intervistato da La Zanzara, aveva parlato di come riuscisse ad accontentare le donne della sua vita: “Accontento tutte e due. Non lo faccio col bilancino e ormai la gelosia è superata”. Riguardo a Patricia e Anna, Pupo non ha dubbi: vuole essere seppellito con loro: “Ritengo Patricia e Anna il più grande investimento della mia vita, anche se è stato il più rischioso. Le amo entrambe e insieme alle mie figlie rappresentano quanto di più caro ho al mondo: la mia famiglia” aveva detto intervistato da Oggi.

