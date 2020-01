Ilary Blasi mostra un po’ troppo. Lady Totti pubblica un video e l’incidente hot è inevitabile

Ilary Blasi, la moglie dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, si concede un momento di relax lontano da marito e figli e si regala lo splendido spettacolo del mare immediatamente dopo il tramonto. Ovviamente indossando un mini bikini che lascia intuire la sua splendida forma fisica, tra l’altro già messa in bella evidenza nei giorni scorsi con una fotografia senza veli, in cui indossava soltanto le mutandine del suo costume da bagno, coprendo il seno con una mano. Nell’ultima foto postata su Instagram, invece, Ilary filosofeggia con una frase di Niccolò Macchiavelli: “Ognuno vede quel che tu pari, pochi sentono quel che tu sei…”.

Lady Totti, il marito Francesco Totti, Linus, Wanda Nara, Mauro Icardi, Pierfrancesco Favino sono finiti al centro delle critiche di Selvaggia Lucarelli, che in un post li ha accusati di vendersi per una vacanza gratis. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Siete ricchi, che bisogno avete di fare marchette?”, ha scritto commentando le foto dei vip che hanno inondato Instagram dal paradiso delle Maldive. Il vip sono stati tutti ospiti dell’esclusivo Baglioni Resort, e i loro post sono di fatto, accusa la Lucarelli, la pubblicità fornita in cambio dell’ospitalità nella struttura turistica per pochi fortunati. “Io non ho nulla contro le Maldive, la ricchezza altrui e le marchette. Nulla – ha scritto la Lucarelli -. Premesso ciò, confesso che vedere multimilionari che contemporaneamente taggano un villaggio alle Maldive dopo l’accordo preventivo ‘ti regaliamo la vacanza se posti tot foto dell’isola col tag dell’hotel’, mi fa un certo effetto”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ecco, tu sei un milionario. Tu puoi permetterti questo lusso come e quando vuoi, e te lo puoi permettere nel resort che vuoi, però decidi di scroccare la vacanza su un’isola 370 x 220 metri”. Poi la chiusura: “Siete milionari: concedetevi il lusso di comprarvi la libertà, ogni tanto, che tra 100 anni le Maldive non ci saranno più. E neanche voi. Le marchette fatele fare a quelli che devono guadagnarsi la pagnotta”, ha concluso Selvaggia Lucarelli. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Bye bye paradise Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 7 Gen 2020 alle ore 12:54 PST

In queste ore Ilary Blasi ha pubblicato una Instagram story che ha mostrato (un po’ troppo) il suo generoso seno. Nel video si vede la moglie di Francesco Totti che fa la verticale in spiaggia e l’incidente hot è dietro l’angolo. Il costume da bagno indossato dalla conduttrice è scollato e il seno esce un po’ troppo.

