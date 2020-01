“Ci sono domande?”. Emily Ratajkowski, la foto a 14 anni chiude la bocca agli haters

“Quando feci il mio primo servizio di moda avevo 14 anni, ero poco più di una bambina – diceva in un’intervista di qualche tempo fa Emily Ratajkowski – Si trattava di foto per una rivista per teenager. La notte prima non ho chiuso occhio, ero così agitata. Non avevo mai lavorato prima e non sapevo che cosa avrei fatto. Era un territorio sconosciuto e mi sentivo sopraffatta dalla responsabilità. Pensavo: “Sto facendo bene?”.

Ho vissuto tutte le ansie da primo giorno di lavoro, insomma. Come capita a tutti, solo che io avevo 14 anni.”

14 anni che Emily Ratajkowski ha postato su Instagram. Una foto con lineamenti da ragazzina e un seno già prosperoso. «Volevo dimostrare che il mio corpo è naturale», ha scritto nella didascalia a corredo del post. “In questa foto era solo una bambina – continua il post – e avrei voluto che il mondo mi avesse incoraggiato ad essere qualcosa in più che un semplice corpo. Mentre ora per fortuna ho scoperto delle parti di me che sono più importanti della sensualità”. Continua dopo la foto

















Poi un messaggio per le ragazze giovani che leggono i suoi post: “Non preoccupatevi di tutto ciò, leggete tanti libri e sappiate che tutto ciò che vedi su Instagram è solo una piccola parte della complessità e della bellezza dell’essere umano”. Non tutti hanno compreso il suo messaggio: qualcuno sui social ha infatti sottolineato la sua presunta incoerenza tra il dire di non essere “solo un corpo”, e il pubblicare l’ennesima foto in bikini, stavolta dal passato Continua dopo la foto















Ma se da un lato spuntano le critiche, dall’altro ci sono migliaia di messaggi a sostegno di Emily. Emily O’Hara Ratajkowski nasce il 7 giugno del 1991 a Londra, figlia di Kathleen, una professoressa, e di John David, un pittore di origini polacche. Cresciuta in California, a Encinitas, a causa dei lavori dei genitori è costretta a spostarsi spesso da una parte all’altra d’Europa, pur trascorrendo molto tempo sull’isola di Maiorca, in Spagna, e a Bantry, in Irlanda. Continua dopo la foto











Da bambina recita nel telefilm “iCarly”, in onda su Nickelodeon. A quattordici anni firma il suo primo contratto da modella con la Ford Models, mentre studia al liceo a San Diego.

