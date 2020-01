“Ci fai svenire”. Giulia Salemi, scatto in intimo da togliere il fiato

A Capodanno la bellissima Giulia Salemi è stata pizzicata in compagnia di un uomo misterioso ed in molti hanno pensato che non fosse più single. L’inizio di una nuova relazione sentimentale, dopo la batosta subita da Francesco Monte, non è però stato confermato dalla diretta interessata. In questi giorni si trova in Lombardia e precisamente a Milano, dove il freddo regna sovrano.

Ma nelle ultime ore l’ex gieffina ha voluto rievocare l’estate, perché presa dalla nostalgia, ed ha postato una foto della sua vacanza ad Amalfi. Il post è stato decisamente apprezzato dai suoi numerosi fan, che hanno rischiato il mancamento davanti a così tanto splendore. E c’è stato un dettaglio in particolare che ha scaldato le fantasie degli utenti, che pagherebbero oro pur di trascorrere una giornata insieme a lei. (Continua dopo la foto)

















I suoi seguaci sono rimasti a bocca spalancata. Nello scatto Giulia indossa infatti un cardigan, che è sbottonato. E, come si può chiaramente osservare, la ragazza ha ‘dimenticato’ di indossare il reggiseno. Il suo décolleté si intravede leggermente e questo ‘vedo non vedo’ ha entusiasmato tutti ancora di più. Ecco cosa ha scritto nella sua didascalia. (Continua dopo la foto)























“Quello che mi servirebbe ora dopo la montagna è un po’ di caldo visto che Milano è gelida. Forse è per quello che alcune persone ne sparano così tante, gli si saranno gelati i neuroni”. Ed i fan hanno commentato così: “Sei qualcosa di incredibile!”, “Giulia, in questo scatto sei stupenda!”, “Ci fai svenire. Sei irresistibile!”. (Continua dopo la foto)

Un altro follower risponde direttamente al suo post: “Tesoro, alcune persone non riescono proprio a non dire cattiverie, ma tu non preoccuparti. Vai dritta per la tua strada, fa ciò che ti dice il cuore e vedrai che andrà tutto bene gioia mia!”. Ed ancora: “Quanto sei fi…a”, “Sei unica principessa”. Classe 1993, nata a Piacenza da madre iraniana e padre del posto, Giulia Salemi è un noto volto televisivo. La sua carriera inizia nel 2014: quell’anno giunge terza a Miss Italia. Diversi sono i flirt che le vengono attribuiti: durante la trasmissione Super Shore conosce Abraham Garcia. Entrambi protagonisti del reality, si frequentano per un po’ di tempo. Inoltre ha avuto delle relazioni con il rapper Marracash, attuale fidanzato di Elodie, e con Andrea Iannone e Filippo Magnini.

Diletta Leotta, l’allenamento in palestra è ‘bollente’: seno in vista e pioggia di applausi