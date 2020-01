Diletta Leotta, l’allenamento in palestra è ‘bollente’: seno in vista e pioggia di applausi

La bellissima conduttrice di Dazn, Diletta Leotta, vive dei momenti un po’ particolari. Se da una parte i suoi fan la osannano per la sua sensualità e bellezza, c’è chi la critica perché ritenuta poco professionale. Era stata Simona Ventura a ‘rimproverarla’: “Poi è difficile che ti prendano sul serio. Se io fossi andata sui campi di calcio vestita in un certo modo… Tenevo una cosa consona a quello che stavo dicendo, altrimenti perdevo di autorevolezza”.

Ed aveva aggiunto: “Se vai per quei mari, vorrei dire, quei pesci trovi… Non dico che l’abito fa il monaco, però dico che l’autorevolezza si ottiene anche affrontando determinate realtà con una credibilità…”. Ma Diletta non è assolutamente preoccupata da questi commenti e nelle scorse ore ha voluto mandare nuovamente in tilt i suoi fan con una storia Instagram da infarto. Vediamo cosa ha proposto stavolta. (Continua dopo la foto)

















La donna è seguita da quasi 6 milioni di follower e spesso condivide i momenti della sua giornata insieme a loro. Come ha fatto poco fa, quando ha voluto immortalarsi mentre era intenta ad allenarsi in palestra. Il suo fisico impeccabile, senza difetti di alcun genere, regna sempre sovrano. Ed anche in questa occasione i suoi ammiratori non hanno potuto togliere lo sguardo proprio da lì. (Continua dopo la foto)























La Leotta indossa un fantastico top molto piccolo e stretto, che ha grandissime difficoltà a contenere il suo esplosivo seno. Il décolleté della giovane è veramente stratosferico ed i fan non sono riusciti a distogliere l’attenzione da quella parte del corpo. Ancora una volta quindi Diletta ha fatto centro, conquistando il parere favorevole degli utenti. Chissà però come l’avranno presa la Ventura e Paola Ferrari, visto che anche quest’ultima si era spesso scagliata contro di lei. (Continua dopo la foto)

Questo il giudizio della Ferrari riguardo la sua collega: “Vogliamo dare una scossa? Io vorrei vedere donne vere come Bebe Vio. Lei è una donna italiana che mi dà orgoglio e mi fa sentire voglia di essere una donna italiana. Attenzione, lo so: perché quando si dicono queste cose si diventa antipatiche, gelose perché si è vecchie…Si parla spesso di voler dare un ruolo rispettoso alle donne che appaiono in televisione e questo è giusto. Ma alla fine, nei fatti si va verso altre direzioni: mandare Diletta Leotta a Sanremo ha un senso pratico secondo voi?”.

