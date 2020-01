Alcune settimane fa Aida Yespica aveva commosso tutti a ‘Verissimo’ parlando del figlio Aron: “Non lo vedo da 4 mesi. Conoscete la situazione politica del Venezuela e sono mesi che aspetto il passaporto. Ho provato a fare l’impossibile per vederlo. Non ho passaporto, il visto americano mi è scaduto. Lui vive a Miami con il padre e non riesco più a vederlo. Qualche giorno fa sono riuscita a vederlo per poche ore”.

Ed aveva aggiunto: “Ha vissuto con me fino a quando ha avuto 7 anni. Quando vivevo a Los Angeles ho investito dei soldi per un film e in una compagnia. Mi hanno truffata e hanno ridato i miei soldi. A quel punto ho lasciato Aron al papà perché me lo tenesse e ha cominciato ad andare a scuola lì. È rimasto a Miami per 6 mesi dopodiché abbiamo deciso che era meglio restasse con lui. Io ero rimasta senza soldi, senza un euro e sono rientrata in Italia per tornare a lavorare”. (Continua dopo la foto)

















Il 25 dicembre, nel giorno di Natale, ha pubblicato una foto in compagnia di suo figlio su Instagram. E molti utenti l’hanno attaccata duramente accusandola di aver raccontato il falso, durante la sua ospitata da Silvia Toffanin. La showgirl ed attrice venezuelana non è rimasta in silenzio e si è scagliata contro questi utenti, fornendo inoltre una spiegazione. (Continua dopo la foto)























“A Natale dovete dire la vostra per sentirvi qualcuno? Questa è una foto del 17 dicembre quando ho avuto mio figlio per una giornata. Mi auguro che abbiate qualcos’altro a cui pensare”, ha affermato Aida. La quale ha anche fatto riferimento all’ex Matteo Ferrari, papà di Aron. Vediamo cosa ha aggiunto la bellissima modella. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Buon Natale a tutti#feliznavidad #vidamia❤️ Un post condiviso da (@aidayespica27official) in data: 25 Dic 2019 alle ore 12:16 PST

La Yespica ha spiegato: “Lui me l’ha dato soltanto per una giornata. Dovete smetterla di sputare sempre cattiveria senza sapere. Questa foto è del giorno 17 dicembre. Veramente non avete nient’altro da fare?”. A proposito dell’ex calciatore Ferrari, l’attrice aveva dichiarato: ” Pensavo che i rapporti con il mio ex fossero sereni, finché non ha provato a togliermi il bambino. Lui è venuto in Italia e non mi ha nemmeno avvisato. L’ho visto per 4 ore qualche giorno fa e mi si è spezzato il cuore. Non me lo ha lasciato tenere ed era a pochi chilometri da casa mia. Quando gli ho chiesto di lasciarmelo, il mio ex mi ha detto: ‘Non mi chiedere extra’. Extra? Stiamo parlando di mio figlio. Sono sua madre!”.

Alessia Marcuzzi, il suo lato B è da sogno. I fan rischiano l’infarto: “Il panorama…”