La bellissima conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi è in vacanza alle Maldive, una delle mete preferite dai vip insieme a Dubai. Negli ultimi giorni è stata a sorpresa criticata da alcuni follower per alcune sue foto pubblicate sui social. C’è infatti chi le aveva scritto: “Ma mangi?”, in riferimento alla sua magrezza, ed altri: “Avesse qualcosa di bello…è tutta storta…qualche foto per coprire difetti no eh?”, “Mi sembri molto ridicola, neanche Malgioglio”.

Ma in queste ore sembra aver messo tutti d’accordo con un post sensazionale che ha puntato l’attenzione sul suo fisico e soprattutto su un dettaglio del suo corpo. La donna, che non dimostra assolutamente i suoi 47 anni, si è immortalata mentre corre nelle acque del Paese asiatico. Ed i suoi fan non hanno potuto far altro che complimentarsi con lei per la sua forma smagliante. (Continua dopo la foto)

















Alessia indossa un fantastico mini costume di colore rosso e la visuale è paradisiaca. Tutti si sono infatti concentrati in particolare sul suo spettacolare lato B, definito “un bel panorama”. E come dare loro torto, visto che è difficilissimo affermare il contrario. La Marcuzzi ha quindi risposto così ai suoi hater, con una foto ‘hot’ impossibile da criticare. (Continua dopo la foto)























La sua foto ha collezionato oltre 34.400 like ed è stata inondata da numerosi commenti. Tra questi spunta anche quello ironico di Rudy Zerbi: “Belle le imbarcazioni tipiche dell’isola…”. E c’è anche il post di Marina La Rosa: “Sì si, bello il panorama, bello il mare e bello tutto…ma tu sei troppo una fi..a pazzesca”. E non è finita qui. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Bye Bye Landaa🏝☀️ #paradiseonearth #maldives #egomood #landaagiraavaru Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 7 Gen 2020 alle ore 3:23 PST

Altri ammiratori comuni hanno aggiunto: “Che spettacolo, veramente bellissima”, “Spettacolare”, “Hai un fisico stupendo”, “Bel costume”, “Che bel cul…tto”. Ed altri ancora: “Sei sexy”, “Il tuo lato migliore”, “Bellezza in corsa”. La presentatrice tv, in una recente intervista ad ‘Oggi’, aveva ammesso di aver tradito in passato: “Confesso che ho peccato. Anche io più volte sono caduta in tentazione. Io sono una passionale, una istintiva, di pancia. Ma quando ho tradito ho poi sempre lasciato la persona con cui stavo e mi sono fidanzata con chi mi aveva fatto cedere”. Ed aveva precisato: “La fedeltà fisica per la coppia diventa un valore, come nel mio caso, se si decide di comune accordo che lo sia. È invece un oggettivo dovere morale la fedeltà del cuore, l’onestà e la trasparenza di cui dobbiamo nutrire i rapporti”.

