Alessia Macari ‘riscalda’ le Maldive. Il décolleté arriva ai fan dalle spiagge esotiche

Alessia Macari sa come tenere le telecamere puntate su di sé. Basta uno scatto per far impazzire la rete e anche stavolta è stato così. L’ex Ciociara di Avanti un altro ha un fisico pazzesco con tutte le curve al punto giusto. Un corpo da sballo che ogni volta regala emozioni uniche ai suoi numerosi ammiratori.

La bellissima Alessia Macari ha deciso di postare una sua foto in piscina a dir poco sensazionale. Nello scatto l’ex gieffina indossa un bikini nero davvero molto striminzito, che va ad esaltare le sue generose curve. Il prosperoso décolleté sembra voler esplodere da un momento all’altro. Un’immagine del genere non verrà dimenticata tanto facilmente. Non c’è nulla da fare, Alessia con la sua sensualità innata è irresistibile. La Macari in pochissimo tempo ha ricevuto una marea di complimenti. Continua dopo la foto

















Questa volta Alessia Macari in versione sirenetta ha completamente mandato fuori di testa tutti i suoi numerosi followers. Un fan le ha scritto: «Grandissima, stupenda, fantastica, splendida e bellissima» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Sei la perfezione!» Un ammiratore un po’ monello ha commentato: «Che sventola!» Un seguace, totalmente rapito dal “davanzale”, ha scritto: «Le te**e miglior dono di Dio!» Infine, Alessia piace propria “tutta”: «Che topa che sei. Che bocce! Che cosce!» Continua dopo la foto















Alessia Macari nasce il 16 ottobre del 1993 a Dublino, in Irlanda. Cresciuta a Casalvieri, in provincia di Frosinone, nel 2010 si aggiudica il titolo di Miss Beauty Queen International, mentre un paio di anni più tardi vince il titolo di Miss Valcomino nel Mondo. Dopo aver preso parte, in Irlanda, al reality show “Away with a stranger”, nell’estate del 2014 è una delle protagoniste di un docu-reality girato in Grecia, sull’isola di Ios, e trasmesso dalla tv irlandese. Continua dopo la foto











Sempre nel 2014, entra nel cast di “Avanti un altro!”, quiz di Canale 5 a cui aveva già partecipato due anni prima come concorrente. Scelta da Paolo Bonolis, diventa una delle protagoniste del Minimondo rivestendo il ruolo della Ciociara, assegnatole in virtù del suo forte accento. Il suo compito è quello di entrare e uscire dallo studio intonando il brano di Tony Santagata “Quant’è bello lu primm’ammore”, rigorosamente in dialetto ciociaro.

Ti potrebbe interessare: “Troppo sesso”. Caterina Balivo, imbarazzo a Vieni da me. Pubblico senza parole