Diana Del Bufalo tradita da Paolo Ruffini: “È stato con me”. La donna esce allo scoperto e parla

Si aggiungono altri capitoli sulla fine della relazione sentimentale tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo. Il conduttore, che stasera debutterà con ‘La Pupa e il Secchione e viceversa’, è stato accusato di aver tradito la donna da Vanya Stone, una tatuatrice 30enne originaria di Roma. Quest’ultima ha inoltre affermato di essere stata esclusa dal programma in questione proprio per questo motivo: “Inizia La Pupa e il Secchione e chissà chi lo presenterà quest’anno…Mi avevano mandato il precontratto ma all’ultimo qualcosa è cambiato. Chissà perché”.

Ed ancora: “Forse qualcuno aveva la coda di paglia…che raccontassi della nostra relazione mentre lui stava con Diana Del Bufalo. Dopo quella sera, dopo la mia reazione violenta, mi hai bloccata da tutto per paura che ti sputt….ssi…come vedi, eccoci ancora qui”, ha aggiunto. E pronte sono arrivate le repliche sia di Paolo che di Diana. (Continua dopo la foto)

















La Stone ha inoltre allegato una foto nella quale è proprio in sua compagnia. Ruffini ha deciso di rispondere con una storia Instagram al termine di un suo show, tenutosi a Trieste. Ha infatti detto: “Sono qui con Erika e Andrea. Volevamo mandare un bacio a tutti voi. E alle persone cattive che diciamo? Abbracciamo tutti. Se una persona è cattiva, poverina, è perché sta male. Quindi noi abbracciamo tutti”. (Continua dopo la foto)























La notizia di questo presunto tradimento da parte dell’uomo è giunta fino alle Maldive, dove la Del Bufalo sta trascorrendo le sue vacanze. L’attrice e cantante ha replicato postando un’immagine di lei al mare, accompagnata da questa didascalia: “Vivo, perdono e vado avanti…”. Dunque, per la giovane è ormai tempo di mettersi definitivamente alle spalle questa vicenda e di guardare al futuro con maggiore serenità. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Vivo, perdono e vado avanti… 🌈 Ph: @cristianocaccamo Un post condiviso da Diana del Bufalo (@dianadelbufalo) in data: 7 Gen 2020 alle ore 2:01 PST

Il post è stato commentato da numerosi suoi follower. Spicca il messaggio dell’artista Nek: “Il perdono è un atto di grande coraggio e alla fine ti rende libera”. Altri utenti le hanno invece scritto: “Bella tu”, “Forza…Sei meravigliosa”, “Sempre guardare avanti, mai indietro”, “Sei in gamba”, “Sei meravigliosa dentro e fuori, vai non solo avanti ma ovunque tu desideri”. Non sappiamo con certezza se la rivelazione di Vanya Stone sia veritiera o meno, ma la grande novità è che Diana non sta più soffrendo come qualche giorno fa. La storia d’amore con Paolo è naufragata nel peggiore dei modi, ma adesso il suo unico obiettivo è non pensare più a lui e viversi appieno la sua vita.

