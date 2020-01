Wanda Nara senza limiti sotto la doccia: temperatura alle stelle

Wanda Nara non riesce a non stupire. La showgirl, in attesa di riprendere il via con Tika Tika e la nuova edizione del Grande Fratello Vip che la vedrà al fianco di Alfonso Signorini, posa in bikini. Forme esplosive e sensualità alle stelle con lato b in bella mostra sotto la doccia. Pochi minuti e lo scatto ha fatto il giro della rete con i follower in estasi.

Tutto mentre Mauro Icardi suda a Parigi con la maglia del Psg. Proprio il suo rapporto con Mauro Icardi è stata al centro delle chiacchiere nei giorni scorsi. Wanda Nara, accusata di seguire il calciatore argentino per interesse, ha confessato di aver intrapreso la relazione con il suo attuale compagno quando era già una donna ricca ed affermata smentendo, definitivamente, le illazioni sulla natura dei suoi veri sentimenti per Icardi. I due, che sono ripetutamente finiti nel mirino degli hater per la vita lussuosa che conducono e che, secondo alcuni, sarebbe garantita solo dall'attaccante del Paris Saint-Germain, non hanno mai dato troppa retta alle critiche e hanno continuato a mostrarsi per come sono realmente, in barba a qualunque pregiudizio.

















Soprattutto Wanda non si è mai nascosta sui social e ha continuato a condividere con i suoi seguaci i momenti di vita quotidiana e i suoi viaggi da sogno, facendo arrossire dall'indivia molti. "Amo viaggiare. Ora, però ci sono gli impegni e non posso – ha spiegato al settimanale Grazia – . Chi me lo fa fare? Sono fatta cosi. Tutti credono che io stia con Mauro per i suoi soldi, ma io ero già ricca e famosa quando ci siamo conosciuti. E lo ero perché ho lottato per diventarlo".















Wanda Nara, infatti, ha spiegato di aver sempre vissuto una vita agiata grazie ad un benessere economico non indifferente, ma di non essere del tutto estranea ai problemi della gente comune. "Quando (Mauro Icardi, ndr) è partito per Parigi era un giovedì, abbiamo passato il fine settimana insieme, poi il lunedì mi sono svegliata a Milano e ho realizzato che ero sola con cinque figli. Non è stato facile", ha raccontato lei che, l'8 gennaio prossimo debutterà nei panni di opinionista accanto a Pupo per il primo Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.











E, proprio grazie a questo ruolo offertole del giornalista, Wanda Nara ha detto: “Vorrei farmi conoscere soprattutto dalle donne. Purtroppo sono vista da tutti come la moglie/manager del calciatore, talvolta additata come pazza, addirittura la rovina della sua carriera. Anche se poi così non è stato, visto che certe decisioni impopolari, alla fine, mi hanno dato ragione”.

