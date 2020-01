Il nuovo amore di Elisa Isoardi. Archiviata la storia con Salvini, la conduttrice beccata con “lui”

È bella, brava e simpatica. Elisa Isoardi ogni giorno, da quando Antonella Clerici ha lasciato La prova del cuoco, entra nelle case degli italiani con il suo sorriso e il suo talento. E se all’inizio il pubblico la guardava un po’ “così” perché sentiva la mancanza di Antonellina, adesso è tutta un’altra cosa. I telespettatori hanno iniziato ad apprezzare e ad amare Elisa Isoardi che ha trovato il modo per farsi amare e per non far sentire troppo la mancanza della Clerici. Ebbene, la televisione stavolta non c’entra nulla.

Se vi parliamo di Elisa Isoardi è per le sue faccende di cuore. Davvero? Sì. Elisa Isoardi, tra un impegno di lavoro e l'altro, ha trovato anche il tempo per l'amore. Dopo aver messo un punto alla storia con Matteo Salvini, Elisa Isoardi avrebbe un nuovo amore. A sganciare la bomba riguardo la nascita di questa relazione, è stato il settimanale Chi che ha immortalato la coppietta in vacanza insieme. Ma questa sì che è una bella notizia!

















Ma lui chi è? Il fortunato fidanzato di Elisa Isoardi sarebbe Alessandro Di Paolo. Nonostante i due siano stati pizzicati insieme dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, non ci sono conferme da parte dei diretti interessati. Il numero di Chi che riporta la notizia è quello in edicola da mercoledì 8 gennaio 2020. Da quello che si legge su Chi, i due avrebbero passato il Natale e i primi giorni dell'anno nuovo insieme.















Alessandro Di Paolo avrebbe raggiunto la conduttrice nel suo paese di origine cioè a Monterosso Grana, a pochi chilometri da Castelmagno, in Piemonte. Pare che si sia fermato da lei per tutte le festività natalizie. Lui ed Elisa Isoardi avrebbero passato anche il giorno del compleanno di lei – il 27 dicembre – insieme. Siamo davvero felici che, dopo Salvini, Elisa abbia ritrovato l'amore. Ma lui chi è? Classe 1980, di Di Paolo si hanno poche notizie.









Pare che sia un produttore e imprenditore italiano. Anche sui social Alessandro Di Paolo, che ha un account Instagram, non è molto attivo. Ora che la sua love story con la Isoardi è diventata di dominio pubblico, speriamo di avere maggiori dettagli dai diretti interessati. Siamo davvero curiosi di saperne di più.

