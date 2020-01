Karina Cascella si è goduta appieno le sue vacanze natalizie in montagna ed ha voluto condividere con i suoi fan questa sua esperienza. Spesso ha stupito tutti con foto di lei in versione molto ‘bollente’, non a caso solo qualche giorno fa si era immortalata nella cabina armadio con un vestito davvero molto scollato, che permetteva di ammirare il suo stratosferico seno.

E nelle scorse ore ha esagerato ancora, mandando in tilt Instagram. I suoi follower, alla visione di questa sua immagine, hanno rischiato il mancamento. Le temperature corporee si sono alzate in maniera vertiginosa e c’è anche chi è rimasto senza parole ed ha osservato con estremo piacere tanta bellezza. Andiamo a vedere cosa ha proposto la sexy opinionista televisiva sul suo profilo. (Continua dopo la foto)

















La donna ha postato una foto di lei con addosso una maglia di lana di colore beige. Ma ovviamente non è stato questo il dettaglio che ha catturato l’attenzione. La sua maglia si apriva e dava vita ad un’evidente scollatura. E ciò che hanno notato tutti è stato un particolare di non poco conto. Karina non aveva il reggiseno ed il suo meraviglioso décolleté sembrava volesse uscire da un momento all’altro. Il suo sguardo ha poi fatto il resto. (Continua dopo la foto)























Nella sua didascalia ha scritto: “Di questo posto vorrei portare via con me la luce. Un semplice scatto alla finestra, ma con questa luce qui”. E la luce vista dai suoi ammiratori è stata celestiale. Il post è stato molto apprezzato, infatti ha raccolto la bellezza di oltre 17 mila like. Ed i commenti? Come sempre entusiastici. (Continua dopo la foto)

“Splendida creatura”, “Che classe”, “Mi fai morire!! Bella da togliere il fiato”, “Fuori di testa”. E c’è chi vuole vedere ancora: “Apri di più la maglietta”. Ed altri: “Sei uno spettacolo”, “Sei tu la vera luce, bellezza solare”, “Che gnocca che sei”, “Complimenti, sei veramente tanta roba”. Cascella, classe 1980, ha vissuto un’infanzia molto traumatica insieme alle sorelle Sunny e Daniela. Infatti, il padre era alcolizzato e picchiava violentemente la madre. Lei è fidanzata con Max Colombo e convive insieme a lui e a sua figlia Ginevra, avuta con Salvatore Angelucci. Ha una cagnolina di nome Carolina, è appunto molto attiva sui social ed adora particolarmente i tatuaggi. Vedremo nei prossimi giorni quale altra immagine offrirà ai suoi follower, che sono sempre più felici di seguirla su Instagram.

