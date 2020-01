La sexy ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ Angela Nasti è fidanzata felicemente con il calciatore del Torino, Kevin Bonifazi. La giovane non ha però potuto godersi le vacanze alle Mauritius insieme a lui, visto che ieri è ripreso il campionato di Serie A. Ma in compagnia di sua sorella Chiara sta comunque trascorrendo dei momenti molto positivi, come testimoniano i diversi scatti postati in rete.

Nelle ultime ore la bellissima ragazza ha scatenato le fantasie dei suoi fan con un’immagine veramente paradisiaca. La posa scelta per l’occasione ha messo in evidenza il suo stratosferico fisico, praticamente impeccabile. Già in passato aveva mandato in tilt Instagram, ma stavolta ha voluto davvero esagerare conquistando tutti con il suo fascino. Inevitabile una marea di like e commenti a corredo della sua foto. (Continua dopo la foto)

















Nello scatto in questione si è immortalata in costume, vicina ad alcuni scogli. Gli occhi chiusi e le sue mani tra i capelli hanno reso il tutto ancora più accattivante. Impossibile non far cadere lo sguardo sul suo bellissimo décolleté. Senza tralasciare il suo fisico perfetto ed i fantastici tatuaggi sul braccio. (Continua dopo la foto)























La sua immagine ha collezionato oltre 95.600 like, un risultato davvero straordinario. E puntuale è caduta la pioggia di complimenti. Vediamo quali sono stati i commenti più significativi dei suoi follower: “Splendida”, “Mamma mia quanto sei bella”, “Che carino il costume”, “Meravigliosa”, “Il costume top”. (Continua dopo la foto)

Ed ancora: “Bella che sei”, “Che bellezza e perfezione”, “Che gnocca”, “Non mi sento bene…”. Angela, 20 anni, non concluse nel migliore dei modi la sua avventura a ‘Uomini e Donne’. Sembrava avesse trovato l’amore con Alessio Campoli, ma la storia durò pochissimo. Qualche giorno dopo la scelta arrivarono indiscrezioni sulla fine della loro relazione e successivamente giunse la conferma. In seguito, lei è stata accusata di aver sfruttato la trasmissione condotta da Maria De Filippi esclusivamente per fini di business e di non aver mai provato interesse nei confronti di Alessio. Adesso però per la Nasti l’amore c’è ed è racchiuso nel giovane Kevin. Ma ciò che interessa maggiormente agli utenti è osservare ed apprezzare le sue foto. E siamo certi che non passerà molto tempo prima che Angela decida di infiammare nuovamente la rete e di mandare in visibilio i suoi instancabili seguaci.

