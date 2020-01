“Io e Ignazio Moser siamo stati insieme”. Arriva la bomba sul fidanzato di Cecilia Rodriguez: parla lei

L’ultimo sfogo di Antonella Fiordelisi è accaduto su Instagram, dove, apparendo disperata, ha raccontato il tradimento subìto da parte del fidanzato Francesco Chiofalo: “Ho cancellato la foto perché, stasera, sono venuta a sapere delle cose oscene, bruttissime. Che non mi sarei mai aspettata da lui. Mai. Gli ho dato anima, corpo. L’ho fatto entrare nella mia famiglia. Ho fatto di tutto per lui. Ho scoperto che, fino ad un mese fa, si è visto con una ragazza mentre io stavo a Salerno. Non ce la faccio più. E’ una mer*a proprio”.

È stata Aurora Ciorbi ad aver accusato Chiofalo del tradimento: una relazione sarebbe nel 2017, poco dopo la rottura con Selvaggia Roma, e proseguita anche quando lui ha iniziato a frequentare la schermitrice. Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island, è stata tirata in ballo anche per un altro gossip su suo conto. Vero o falso? È stata lei a spiegarlo pubblicamente e senza troppi peli sulla lingua. Si parla di un vero e proprio segreto, che adesso ha trovato il momento giusto per essere svelato a tutti. Continua dopo la foto.

















Tutto è partito dalla domanda di un follower che su Instagram le ha chiesto: “Il ragazzo più alto con cui sei stata?”. E lei ha risposto: “Ignazio Moser”. Quindi, facendo alcuni brevi ragionamenti, la loro love story potrebbe risalire al 2017 prima del Grande Fratello Vip. La bella 21enne ha confessato di essere stata anche con un ex tronista di Uomini e donne, Amedeo Barbato: “Sono stata fidanzata con 2 ragazzi. Frequentata 4/5… ci siamo capiti, insomma”. Sorpresi? Ma non finisce qui. Continua dopo la foto.















Fiordelisi sembra voler cantare per bene ed esce altri nomi, come quelli di Nilufar Addati e Sabrina Ghio: “Nilufar? Non mi piace per niente. Sabrina? Pettegola e invidiosa. Una volta scrisse anche “levate il segui a Fiordelisi e Chiofalo” sotto un articolo. Patetica”. Invece su Giulia De Lellis “L’ho conosciuta tre anni fa ad Avanti un altro Vip. Stava con me in squadra, molto molto umile e carina”. E poi per concludere, questa volta su Desirée Maldera, conosciuta a Temptation Island vip: “Mai litigato con Desirée. Ci siamo semplicemente perse un po’ di vista, ci sentiamo spesso anche se non ci vediamo da tempo…Ormai fa solo figli”. Continua dopo la foto.









Antonella Fiordelisi si è tolta non pochi sassolini dalle scarpe. Di recente, nello studio di Live – Non è la d’Urso, ha parlato del tradimento di Francesco e ha spiegato perché ha deciso di perdonare Chiofalo nonostante tutto: “Lui non aveva chiuso completamente la storia con questa Aurora e io l’ho scoperto solo dopo due mesi. Ho scoperto tutto perché eravamo a Sharm e arrivavano i messaggi di questa ragazza. Lui diceva che si trattava di una relazione precedente ma lei continuava a contattarlo. Io non l’ho beccato. Io ho contattato prima la ragazza che non mi disse nulla. Un mese dopo ho contattato il fidanzato attuale della ragazza e ho avuto conferme”. Il tradimento è stato perdonato e Antonella sta riprendendo quota.

