Fedez, malore mentre era a Dubai. Chiara Ferragni: “Ha urlato tutta la notte”

Come si sa dalle ultime notizie, per questo inizio dell’anno la famiglia Ferragnez è a completo. Destinazione Dubai per Federico, Chiara e Leone, a cui si sono aggiunte le sorelle di lei, Valentina e Francesca con i rispettivi fidanzati, nonché anche i genitori di Federico. Il presunto account fake Twitter che apparterebbe a Chiara ha fatto diffondere non pochi pettegolezzi sul suo conto, rendendo la pausa benessere non troppo rasserenante. Al momento l’account è stato velocemente rimosso e Chiara ha giustificato così l’accaduto: “È della mamma di Fede che, come ogni mamma, difende il proprio figlio. I figli so’ pezzi ‘e core”.

Ma le disavventure non sono finite per loro. Infatti Fedez non ha trascorso una nottata piacevole. Perché? Il rapper si è sentito male nella notte ed è stata Chiara Ferragni a raccontare su Instagram la vicenda: “Ha avuto un’indigestione. Ha urlato tutta la notte. Gli dicevo che doveva vomitare per sentirsi meglio, ma lui mi urlava che non dovevo dirgli queste cose”. A Fedez è stata somministrata anche una flebo, si è sentito meglio e “alla fine ho vomitato”. Niente di serio, ma neanche da sottovalutare. Continua dopo la foto.

















Pare che il rapper abbia avuto solo un’indigestione: “Fede ha avuto un’indigestione e ha urlato tutta la notte. Diceva cose tipo “Basta!” e io gli dicevo che doveva vomitare per stare meglio. Ho dovuto chiamare la farmacia”. Chiara Ferragni racconta così sui social la disavventura del marito Fedez. La flebo è servita a integrare i liquidi persi, non senza le risate della moglie divertita. Non passa inosservata la reazione di Chiara, ma probabilmente è stato un buon tentativo per smorzare la tensione. Continua dopo la foto.















Ma qualche retroscena? La sera prima del malore, Fedez e Chiara sono stati a cena in uno dei ristoranti più rinomati di Dubai, dove il noto macellaio e chef turco Nusret Gökçe ogni sera dà il meglio di se stesso in ogni piatto. Lui è conosciuto come Salt Bae ed è un nome garantito. Lo stomaco di Fedez, però, sarà molto delicato. Le storie postate dai due sui social hanno documentato la serata, con il celebre cuoco che li ha raggiunto al tavolo per una delle sue esibizioni culinarie. Qualche ora dopo inizia il malore. Sarà stata la cena? Continua dopo la foto.









L’influencer non ha attribuito la responsabilità del malore del marito al cibo mangiato. Potrebbero essere diversi altri i motivi del suo malessere. Il clima, un sorso in più. Insomma Fedez al momento è in via di guarigione e si spera che la vacanza possa riservare momenti più piacevoli, prima che la famiglia faccia ritorno in Italia, per poi rilanciarsi nella quotidianità. Siamo certi che la coppia darà notizie sullo stato di salute del rapper e chissà se questa vorticosa esperienza non gli darà spunto per il prossimo album.

“Chiamate il medico è svenuta!”. Trono over, Gemma Galgani si sente male in studio