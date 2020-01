Che schianto!”. Aurora Ramazzotti seduce sui social: décolleté in bella vista

La voce ha fatto presto a girare, ma anche lei c’ha messo del suo per farlo accadere. Il 2020 vede Aurora Ramazzotti in vacanza con Goffredo Cerza, il fidanzato, ma anche lui, il papà. Per la prima volta la primogenita di Michelle Hunziker ha scelto le acque cristalline delle Maldive, ovvero Medhoo Island. Eros Ramazzotti ha fatto un po’ da sentinella e la pensata è stata più che giusta. Le foto pubblicate da Aurora lascerebbero pensare che la ragazza si stia lasciando andare.

La prima volta anche per Eros, che dopo tanti anni non appare più accanto a Marica Pellegrinelli; insomma, per padre e figlia non si può che festeggiare standosi vicini e tenendosi reciprocamente sott’occhio. Anche perché Marica nel frattempo, ha scelto la Costa Rica insieme al nuovo compagno Charley Vezza e alcune amiche. Eros non poteva certamente stare fermo davanti al caminetto e in solitudine, aspettando la mezzanotte. Nelle vesti un po’ insolite di suocero non si era mai visto, ma è pur vero che l’ora è giunta per farlo accadere, seppur nel rispetto della privacy di Aurora, che sembra non mancare. Continua dopo la foto.

















I due fidanzati sembrano sapersi ritagliare i loro spazi di intimità e tenerezze. Non manca il divertimento, ma l’amore fa da capolista ai sentimenti tirati in campo. Una didascalia in foto lo confermerebbe: “Amore mio”, scrive lei sotto uno scatto romantico a due, “Sempre al mio fianco” ribadisce lui. La relazione ha avuto inizio nel 2017 e da allora i due sono davvero due inseparabili piccioncini. Oltre al più genuino sentimento d’amore, anche la passione si fa sentire. Alle parole dette, i fan impazziscono e non possono che invidiare positivamente un esempio di complicità di coppia. Continua dopo la foto e il post.















“Ti affiderei la mia anima se avesse una forma concreta; so che sapresti esattamente cosa farne”. Questa è una frase che risale allo scorso novembre, mentre Goffredo era in partenza per Londra. La distanza riesce sempre ad accorciarsi se alla base esiste un’emozione concreta e il desiderio reciproco di stare insieme. La parentesi festiva ci voleva eccome e Aurora sembra aver colto la palla al balzo. Appare bellissima e felice. Sulla riva della spiaggia con un costume che osa trattenere in parte le sue forme, mai volgare, ma con qualcosa in più. Continua dopo la foto e il post.









Visualizza questo post su Instagram Last day😭😇🤩 Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 5 Gen 2020 alle ore 12:43 PST

Il reggiseno ha un’apertura sul davanti che lascia intravedere il suo décolleté e il look si completa con un cappellino e gli occhiali da sole. Tantissimi i complimenti dei follower, estasiati dal mix di semplicità e bellezza: “Ueillahhhh! Che fustacchiona! Bello il mio amore”, Aurora ha risposto: “Mi manchi, domani ci vediamo!”, ma nel dialogo tra innamorati si intromette un fan: “Avete notato le dune al secondo piano?” e ancora “Non sei piatta come dici!! Comunque splendido costume che evidenzia il seno!”. Evidentemente è vero che l’amore fa bene.

“E poi l’amore”. Giulia Salemi, la verità sulle voci di un uomo nella sua vita