“E poi l’amore”. Giulia Salemi, la verità sulle voci di un uomo nella sua vita

Beccata a Capodanno: Giulia Salemi era in compagnia di un uomo. Ma chi è? Via libera al pettegolezzo più sfrenato, nonostante il silenzio palesato dall’influencer sulla sua vita privata. Giulia Salemi non si è pronunciata espressamente, ma qualcosa solo oggi fa capolino tra le pagine del gossip. Adesso la Salemi, attraverso delle Instagram stories, si è sbilanciata, chiarendo una volta per tutte come stanno le cose, senza risparmiare quel che andava approfondito.

Tutti hanno domandato chi fosse l’uomo al suo fianco con cui la bella influencer ha deciso di trascorrere la festa di capodanno. A chi le ha chiesto se fosse fidanzata e di volerla vedere ben presto con un principe azzurro al suo fianco, Giulia ha risposto con parole ironiche che hanno saputo spiazzare per bene i follower e quanti sostenevano il principio di una relazione misteriosa. Giulia non si è più trattenuta, forte della pausa di riflessione che si è concessa prima di rispondere a tono. Continua dopo la foto.

















“Mandategli un cavallo bianco così fa prima ad arrivare!”, ha detto tutto e nulla, o esiste dell’altro che bolle in pentola? Continua a essere single dopo la relazione con Francesco Monte e la bella addormentata nel bosco attende ancora quel principe in grado di salvarla e farle riscoprire la bellezza dei sentimenti. Un amore vero, in grado di rubarle il cuore: ecco cosa attende Giulia. Un cavallo bianco e un principe da favola, in grado di spazzare via tutto quello che di sofferto esiste nel suo passato. Tutti, però, vorrebbero saperne di più. Giulia prova a non tradire quelle aspettative. Continua dopo la foto.















Rimane un mistero quello delle foto che la vedrebbero in compagnia di un uomo. Ci si chiede: è solo un amico? Giulia ha pensato bene di dedicarsi a un augurio speciale per il 2020, rivolto a tutti i suoi follower di Instagram:“Anche io lo auguro a tutte voi. Felicità e sorrisi, quelli veri. Ridere di pancia, amici veri. Amore, se arriva… Ma non dimenticatevi mai che siamo donne e tutta la forza l’abbiamo dentro di noi. Siamo rocce capaci di superare qualsiasi situazione”. Giulia non ha metabolizzato la delusione. E aggiunge qualcosa in più. Continua dopo la foto e il post.









“Giulia oggi è sempre la ragazza di Piacenza con ancora tanti sogni da realizzare, ma molto grata per tutto quello che ha e che le è successo! Per la sicurezza, ci sto lavorando”. Emergono le fragilità e le insicurezze che contraddistinguono il carattere di una ragazza semplice, che ancora fa appello per un amore sincero e vero. Francesco Monte è un passato da dimenticare, soprattutto adesso che risulta felicemente innamorato. Ma per Giulia potrà arrivare quel momento? La bella riuscirà a essere liberata dalla torre e fuggire su un cavallo bianco?

