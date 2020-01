Elisabetta Gregoraci, scollatura (in primo piano) esagerata. Il costume fa fatica a coprire tutto

Nelle ultime settimane, dopo alcuni momenti di tensione a distanza, Elisabetta Gregoraci si è chiarita con l’ex marito Flavio Briatore. Infatti, sono apparsi insieme al figlio Nathan Falco di 9 anni in un ristorante. Qui lei ha inquadrato anche l’imprenditore in alcuni video e successivamente i due hanno portato il bimbo su una pista di go-kart.

In queste ore la conduttrice si sta rilassando non poco, infatti è ancora in vacanza a Dubai, una delle mete maggiormente scelte dai vip. Su Instagram la donna è sempre molto attiva, infatti posta spesso foto della sua vita quotidiana. Stavolta ha voluto esagerare, postando una storia sul social network molto ‘bollente’. Che ha infiammato i suoi innumerevoli follower. Vediamo come si è presentata. (Continua dopo la foto)

















In diverse circostanze ha messo in mostra il suo impeccabile lato B, oltre al suo fisico perfetto, senza difetti. In questo caso ha posto l’attenzione su un’altra caratteristica molto interessante del suo corpo. Elisabetta ha dato vita ad un video selfie in costume, che ha permesso di ammirare il suo incredibile décolleté. (Continua dopo la foto)























Il suo costume ha una scollatura evidentissima ed ha non poche difficoltà a contenere il suo seno esplosivo. Che pare debba venir fuori da un momento all’altro. Questo scatto di lei che prende il sole a Dubai ha mandato in tilt il web. I suoi follower hanno rischiato davvero di sentirsi male, una volta visto il suo filmato. Chissà cosa proporrà nelle prossime ore l’affascinante e sexy showgirl calabrese. (Continua dopo la foto)

Qualche settimana fa, quando è stata ospite della trasmissione ‘Vieni da me’, le era capitato un incidente hot in diretta televisiva. “Mi scende tutto”, aveva detto la Gregoraci, in riferimento al reggiseno. E la conduttrice Caterina Balivo le aveva risposto: “Non si vede nulla”. Nonostante l’imbarazzo e il piccolo incidente, Elisabetta aveva conquistato i fan. Questi i commenti che li erano stati riservati: “Gregoraci fantastica, sei rimasta una persona semplice e questo ti rende meravigliosamente vera donna del sud”, le ha scritto qualcuno. E ancora: “Sempre più brava e bella Elisabetta Gregoraci. Molto semplice, non si dà arie da diva”. Nel 2018 è stata protagonista nel film ‘Aspromonte – La terra degli ultimi’ diretto dal regista Mimmo Calopresti. Nel 2019, in veste di presentatrice, ha lavorato alla conduzione di ‘Battiti Live’ e ‘Made in Sud’.

