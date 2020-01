Periodo di estremo relax per la bellissima conduttrice tv e showgirl Ilary Blasi, che si sta godendo la splendida vacanza alle Maldive insieme al marito Francesco Totti e ai figli. Proprio poco fa ha sconvolto Instagram con un’immagine di lei da sogno, che ha messo a repentaglio il cuore di molti suoi fan. Il suo fisico è impeccabile ed invidiato dalle ventenni e l’ultimo scatto ne è la prova assoluta.

La donna ha messo in mostra un corpo da urlo e le sue curve mozzafiato hanno entusiasmato i suoi follower. Ovviamente è stato impossibile non notare un dettaglio particolare che ha reso la foto decisamente ‘hot’, quasi da censura. Il suo viso è coperto dai capelli e la forma del suo lato B la si può ammirare in tutto il suo splendore. Ma c’è un’altra cosa che ha letteralmente steso tutti. Andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. (Continua dopo la foto)

















La meravigliosa Ilary ha ‘dimenticato’ di indossare la parte superiore del costume in spiaggia. Il suo topless ha scatenato le fantasie dei suoi ammiratori. Il suo favoloso décolleté è stato nascosto esclusivamente dalla sua mano e questo ‘vedo non vedo’ ha mandato in estasi ancor di più i suoi seguaci. Che le hanno dispensato una miriade di apprezzamenti. (Continua dopo la foto)























“Apperò la Blasi”, “Perfettamente perfetta”, “Fa vedere qualcos’altro”, “Che fantasista”, “Sei sempre bella”, “Beato il capitano”, “Stupenda come sempre” alcuni dei commenti postati. Ed altri ancora hanno scritto: “Sei l’ottava meraviglia del mondo!”, “Che lato B”, “Mamma mia”, “Donna meravigliosa e splendida, fisico mozzafiato”, “Da numero 10”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram 🏝 Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 4 Gen 2020 alle ore 5:23 PST

Tra le storie Instagram pubblicate nelle scorse ore, ce n’è stata una che ha divertito particolarmente gli utenti. Ha infatti ripreso Totti di nascosto, mentre era intento a lavarsi i piedi. Il siparietto è stato esilarante ed inedito, sulle note del brano ‘It’s raining man’. In precedenza aveva immortalato i figli e lo stesso coniuge in aereo mentre stavano dormendo per poi soffermarsi sull’arrivo in albergo, sul risveglio in riva al mare e sulla cena consumata da loro. A livello professionale, nel 2019 Ilary Blasi ha condotto ‘Eurogames’ su Canale 5, il reboot di ‘Giochi senza frontiere’, insieme al collega Alvin. Nel 2018 era stata invece protagonista con ‘Summer Festival’, ‘Balalaika’ ed il ‘Grande Fratello Vip’.

