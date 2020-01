“Non aspettarti niente dai figli!”. Caterina Balivo delusa: cosa è successo con il piccolo Guido Alberto

La conduttrice Caterina Balivo è stata protagonista di un botta e risposta nelle ultime ore con alcuni follower, che avevano criticato il fatto che la puntata di ‘Vieni da me’ fosse registrata. Al post di un’utente, che affermava: “Perché fate credere che era in diretta, vorrei una risposta grazie”, lei aveva risposto: “Ma se lo ho anche scritto!”. Eppure un’altra follower aveva insistito ancora: “Sono le repliche non stai mai in famiglia…”.

E la donna era quindi esplosa: "Repliche???? Ma se sono puntate gioiello!". Poco fa invece la presentatrice tv ha vissuto momenti ben diversi, postando alcune storie Instagram in compagnia del figlio Guido Alberto. Anche se pure il piccolo non si è proprio comportato nel migliore dei modi, affermando alcune cose che alla mamma non sono piaciute. Ovviamente, nulla di grave, le stories sono infatti ironiche. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto.

















Caterina si trova ancora in vacanza in montagna e nel video si è immortalata insieme al figlio sdraiata su un divano. Lei gli ha chiesto un bacio, ma la risposta del bimbo è stata clamorosa: "Te ne darò uno al giorno quando avrai 70 anni…". E la Balivo gli ha successivamente domandato: "Ma da vecchietta potrò vivere con te?". La replica di Guido Alberto è stata incerta.























Il bambino ha detto: "Boh…c'è papà…". La conduttrice ha continuato la conversazione chiedendo: "E se papà non ci sarà più? Mi metterai in una casa di riposo?". A quel punto non è giunta alcuna replica da parte del figlio e la Balivo ha concluso 'infuriandosi' per gioco: "Dovevi dire No mamma, starai con me!".

La didascalia utilizzata dalla conduttrice di ‘Vieni da me’ è emblematica e racchiude il discorso: “Non aspettarti niente dai figli”. Prima di questo programma, la Balivo era impegnata nella conduzione di ‘Detto Fatto’ che ora è passato nelle mani di Bianca Guaccero. ‘Vieni da me’ è un salotto dove vengono realizzate interviste, hanno luogo giochi telefonici, esibizioni e chiacchiere. Tra gli ospiti fissi ci sono l’astrologo Simon & The Stars (Simone Morandi), l’esperto del web Lorenzo Farina e il paparazzo Maurizio Sorge. Oltre a Guido Alberto, nato nel 2012, con il manager finanziario Guido Maria Brera ha concepito anche Cora, venuta alla luce il 16 agosto del 2017.

