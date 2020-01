Lui è anche detto il nuovo Alessandro Borghese, ma si chiama Roberto Valbuzzi e presto tornerà su Real Time per il suo Cortesie per gli Ospiti, affiancato dall’eleganza di Csaba Dalla Zorza e dalla simpatia di Diego Thomas, che ricoprono rispettivamente il ruolo di esperta di lifestyle e galateo e quello di architetto. Ma non è questa la notizia. Roberto adesso è un uomo più felice e deve a tutto alla moglier Eleonora Laurito.

Per chi non lo conoscesse, Roberto si è diplomato all’Istituto Alberghiero e successivamente ha continuato i suoi studi da autodidatta Approdato nel mondo della televisione si è fatto conoscere grazie a Cortesie per gli ospiti e per molti è il nuovo Alessandro Borghese del piccolo schermo. La cucina gli scorre proprio nelle vene, è infatti figlio e nipote di ristoratori: i genitori gestiscono a Varese il noto Malnate, mentre i nonni curano un agriturismo a Mornago. Ed eccolo adesso diventare papà. Il video pubblicato dalla coppia riesce a trasmettere la forte emozione del momento. Continua dopo la foto e il post.

















Nove mesi fa la notizia è stata divulgata con un tenero scatto su Instagram che ritraeva il famoso chef mentre baciava il pancino in dolce attesa della moglie Eleonora. Con la Laurito, Roberto può dirsi un uomo pienamente soddisfatto. Eleonora ha spazzato via tutto quel che ha riguardato la precedente relazione, e il 3 gennaio 2020 i due annunciano ufficialmente la nascita della loro primogenita. È stato lo stesso neo papà orgogliosissimo, nel suo profilo Instagram prima con un racconto nelle sue stories, poi con un post tenerissimo, a dire di essere diventato papà. Continua dopo la foto e il post.















Visualizza questo post su Instagram CIAO BELLA!💖 BENVENUTA ALISEA! 🥰 #notordinarychef® @eleonoralaurito Un post condiviso da Roberto Valbuzzi (@notordinarychef) in data: 3 Gen 2020 alle ore 7:33 PST

Aria di cambiamento e buon vento in poppa in tutti i sensi: la piccola principessa si chiama Alisea e prende il nome proprio dagli alisei, venti importanti per chi attraversa il mare. Nasce in salute, di 3 chili e mezzo, ma si è lasciata attendere: un lungo travaglio di 12 ore senza epidurale, come ha confessato lei stessa nelle stories. Presente anche lui, Roberto, presso l’ospedale del Ponte di Varese, dove è avvenuto il parto. Nelle foto non fanno che mostrare un sorriso colmo di emozione. La piccola Alisea ha già rubato i cuori di tutti. Continua dopo la foto.









Il lieto evento era atteso da giorni in famiglia, ma anche dai fans della trasmissione televisiva “Cortesia per gli Ospiti”, che avevano persino scommesso sul sesso del nascituro. La coppia aveva infatti deciso di non rivelarlo fino alla nascita. Poi una storia Instagram in cui si vedevano solo i piedini della bimba: eccola Alisea. Mamma e figlia hanno già affrontato insieme il primo step di un lungo percorso di crescita che le vedrà sempre complici e unite. Roberto si può dire al momento un uomo beato tra le donne.